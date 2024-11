F1: Red Bull não tem "nenhuma ambição" com carro de 2025

Após a pausa de agosto, os problemas com o RB20 se tornaram um pouco menos complexos e Max Verstappen foi capaz de virar o jogo e conquistar o quarto campeonato na Fórmula 1 com antecedência. Isso se deu, principalmente, pela corrida espetacular em São Paulo e um ótimo gerenciamento em Las Vegas.

No entanto, a Red Bull sabe que isso pode ser um pouco mais complicado para 2025 e não tem grandes expectativas com o próximo desafiante. Importante lembrar que, no momento, os taurinos são apenas a terceira força na tabela de construtores, estando atrás da Ferrari e McLaren.

Quando perguntado se as medidas tomadas com o RB20 dão esperança para a próxima temporada, o diretor técnico da Red Bull, Pierre Waché, respondeu: "Estamos felizes com o que fizemos, mas não somos ambiciosos para 2025 porque acho que as outras equipes são muito rápidas".

"Se você está confiante neste negócio, você está acabado. Você tem que trabalhar duro, todos na equipe têm que trabalhar duro".

Domínio inesperado

Wache afirmou que o recente desempenho da Red Bull foi uma surpresa até mesmo para eles e que esperavam que seus rivais estivessem mais próximos.

"Para ser honesto, esperávamos lutar pelo campeonato de 2023 com outra equipe, mas isso não aconteceu. E no início de 2024 também não aconteceu, não consigo explicar isso".

"Isso não significa que fizemos um trabalho melhor, significa que os outros fizeram um trabalho ruim".

O GP da Itália, um dos momentos mais desafiadores desta temporada para a Red Bull, foi um ponto de virada crítico para a equipe identificar problemas com o RB20.

Waché disse que Monza, que exige baixo downforce, expôs claramente as deficiências do carro.

"Monza foi um ponto-chave para nós. Ela esclareceu alguns problemas com o carro que não tínhamos visto antes, ou que tínhamos visto e suspeitado".

"A reação da equipe para resolver esse problema foi impressionante. Mesmo em Austin, trouxemos algo e até Max disse que o carro melhorou".

Metas para 2025

Waché disse que um dos objetivos futuros da Red Bull é desenvolver um carro mais potente em vários circuitos.

Quando perguntado sobre suas metas para 2025, ele disse: "Ter um bom carro em mais de um tipo de pista".

"Temos um desempenho ruim em pistas como Las Vegas, por exemplo. Melhorar a velocidade em baixa velocidade e em linha reta é uma de nossas metas".

