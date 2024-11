F1 - Gasly sobre abandono no GP de Las Vegas: "Me dói o coração"

Pierre Gasly e a Alpine estavam contentes com os treinos classificatórios do GP de Las Vegas da Fórmula 1, com um inesperado terceiro lugar no grid, mas, na corrida, o sonho foi encerrado por problemas no motor que o obrigou a abandonar a corrida na volta 15.

Na largada, Gasly caiu rapidamente para o quarto lugar depois que Charles Leclerc ultrapassou sua Alpine. O francês conseguiu segurar Max Verstappen por um tempo, mas acabou cedendo no final da quarta volta, antes de ver o outro candidato ao título, Lando Norris, assumir a liderança na oitava volta.

Devido a um pit stop lento na 11ª volta, Gasly perdeu mais uma posição para Yuki Tsunoda, enquanto saía dos boxes em 16º lugar, aguardando as paradas dos outros pilotos à sua frente.

Foi quando ele vislumbrou os 10 primeiros novamente que o francês começou a sentir um problema com seu A524, gritando pelo rádio "Sem potência, sem potência, problema no motor", apesar das negativas de seu engenheiro de corrida.

No final, uma nuvem de fumaça branca saindo do motor acabou com as esperanças da Alpine e seu piloto francês de marcar pontos."Perdemos o motor de repente", explicou Gasly ao Canal+ ."Veremos exatamente o que é, com mais detalhes, mas tivemos um problema que me impediu de ter potência normal e de mudar as marchas corretamente".

"Infelizmente, tivemos que abandonar, o que me dói o coração, porque nos classificamos muito bem ontem e estávamos em uma posição muito boa".

"Sabíamos que os carros ao nosso redor eram mais rápidos, mas acho que teríamos uma possível briga com Tsunoda pelo sétimo ou oitavo lugar e, infelizmente, não conseguimos converter isso hoje. É definitivamente difícil [aceitar] naquele momento".

Perguntado sobre a granulação dos pneus, que afetou muito os pilotos nas condições frias de Las Vegas, Gasly explicou: "Sabíamos que isso aconteceria e que seria muito, muito rápido. Para nós, foram os pneus traseiros. Teremos que dar outra olhada, mas, infelizmente, não teria feito nenhuma diferença".

"Sabíamos que seria complicado e que haveria oportunidades, mas infelizmente não pudemos participar da corrida hoje".

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!