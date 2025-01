F1: O que esperar da 'turma de novatos' da temporada 2025

A nova temporada da Fórmula 1 terá o maior número de estreantes dos últimos anos, com cinco jovens entrando no grid, da Mercedes à Sauber, com Gabriel Bortoleto.

Entre os estreantes, temos Andrea Kimi Antonelli, na Mercedes, Oliver Bearman, na Haas, Isack Hadjar, na Racing Bulls, Jack Doohan, na Alpine e Bortoleto na equipe suíça. Veja a seguir o que esperar da 'turma de 2025'.

Andrea Kimi Antonelli - A promessa de longo prazo da Mercedes teve um início precoce

Liderando o grupo de novatos de 2025 em termos de atenção dos fãs e da mídia está Andrea Kimi Antonelli, que, após um intenso programa de preparação, recebeu a confiança para assumir a Mercedes de Lewis Hamilton. Antonelli é o mais recente produto do programa de jovens pilotos da Mercedes, seguindo os passos de pilotos como Esteban Ocon e George Russell.

O italiano entrou para o programa aos 11 anos de idade e se destacou no cenário do karting europeu, seguindo uma transição suave para as corridas de monopostos com títulos duplos de F4 em 2022, bem como um título dominante de Fórmula Regional no ano seguinte.

A Mercedes fez questão de manter a pressão sobre o fenômeno de apenas 18 anos, especialmente depois de um acidente em sua estreia no TL1 em Monza, onde ele impressionou imediatamente com sua explosão de ritmo.

E, embora Antonelli esteja efetivamente substituindo Hamilton como companheiro de equipe de Russell, não se espera que ele se encaixe perfeitamente no lugar do heptacampeão. Em vez disso, a equipe o vê como um substituto de Russell, assim como Russell foi para Hamilton.

Um risco é a falta de experiência de Antonelli em monopostos, já que ele foi rapidamente escalado - pulando a F3 - para estar pronto para a saída de Hamilton antes do planejado.

E, ao contrário de Russell, que teve a oportunidade de amadurecer na Williams por três anos antes de ser promovido, Antonelli está sendo colocado diretamente em um assento na linha de frente.

Mas, tendo sido cuidadosamente gerenciado pela Mercedes desde os 11 anos de idade, ele terá tempo suficiente para se aclimatar a todas as facetas de ser um piloto de F1.

"Trata-se de administrar as expectativas para o próximo ano, as dele, as nossas e também as dos fãs, e deixá-lo se desenvolver", disse o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, no final da última temporada.

"Haverá momentos em que arrancaremos os cabelos por causa de erros e, em seguida, haverá momentos de brilho novamente, quando você verá como esse talento se desenvolve".

"Mas o principal é nos desenvolvermos no próximo ano. 2026 é muito importante para nós como fabricante de motores e queremos tê-lo pronto até lá".

Oliver Bearman - A Haas está polindo um futuro piloto da Ferrari?

O companheiro de equipe de Antonelli na F2, Oliver Bearman, é outro novato de alto nível da safra atual, um perfil inteiramente criado por ele mesmo depois de vários desempenhos de destaque pilotando tanto para a Ferrari quanto para a Haas em três participações em GPs em 2024.

O britânico de 19 anos impressionou particularmente com sua participação de última hora como substituto de Carlos Sainz em Jeddah, produzindo uma pilotagem madura para conquistar seus primeiros pontos em sétimo.

Substituindo Kevin Magnussen em duas ocasiões na Haas, ele superou o experiente companheiro de equipe Nico Hulkenberg em Baku, mas depois sofreu em um GP de São Paulo muito mais difícil, embora estivesse longe de ser o único piloto a ser pego pela chuva torrencial.

Mas essa experiência será de grande valia para o júnior da Ferrari ao iniciar sua primeira campanha em tempo integral com a Haas.

Bearman terá o experiente Esteban Ocon como companheiro de equipe e referência e, com base nas evidências de 2024, espera-se que ele não perca tempo para manter o francês em alerta.

Com a Ferrari monitorando de perto o progresso durante seu empréstimo à Haas, Bearman terá as próximas duas temporadas para convencer a Scuderia de que pode ser um substituto de longo prazo para Lewis Hamilton.

Um grande apoiador de Bearman é o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, que já viu o suficiente para se convencer de que Bearman tem tudo o que é preciso para fazer exatamente isso.

"Ele é um piloto da Ferrari e nós o temos por dois anos - mais uma opção para mais um - mas se fizermos um bom trabalho e se Ollie fizer um bom trabalho, não há como a Ferrari ignorar isso", disse Komatsu.

"Eu não o trato como um novato, porque prestamos muita atenção ao que ele tem a dizer. Toda vez que ele entra no carro, seu feedback tem sido excelente. A abordagem tem sido excelente, a velocidade tem sido ótima. Você viu em Baku e Interlagos, em ambas as sessões de classificação, ele superou Nico, que era nossa referência".

Isack Hadjar - O mais novo júnior da Red Bull precisa mostrar maturidade na Racing Bulls

Isack Hadjar é o mais recente membro recém-saído da academia de pilotos Red Bull, uma linha de produção que tem tido problemas nos últimos anos, já que a RBR tem sofrido com as estranhas lacunas em seu programa historicamente muito frutífero.

A Red Bull tem adotado uma abordagem mais voltada para a base, apoiando vários pilotos no kart e na F4, com excessão do final da escada rumo a uma vaga na F1. Assim, quando o retorno de Daniel Ricciardo à 'família Red Bull' não deu certo e a equipe taurina decidiu demitir Sergio Pérez, a empresa ficou tentada a procurar seu próximo piloto de F1 fora de seu próprio grupo de talentos.

Por fim, a empresa decidiu se manter firme e promover primeiro Liam Lawson e depois Hadjar, que, apesar de sua velocidade natural, ainda não convenceu totalmente a RBR de que é uma perspectiva de longo prazo.

Assim como seu companheiro de equipe de 2025, Yuki Tsunoda, Hadjar é visto como um diamante bruto que ainda precisa polir várias de suas habilidades técnicas e pessoais para se tornar um piloto de F1 de primeira linha, e o jovem de 20 anos agora tem a oportunidade de fazer isso.

Infamemente, há pouco tempo para adaptação na 'família Red Bull', portanto Hadjar faria bem em começar a correr e traduzir a velocidade que demonstrou durante sua campanha de vice-campeão na F2.

Com o prodígio Arvid Lindblad, de 17 anos, o próximo talento da Red Bull já está esperando nos bastidores e espera-se que ele tenha uma quantidade significativa de tempo na F1 em 2025 para estar pronto para 2026. Isso se alinharia com a estratégia da Red Bull de ter um quinto piloto pronto para entrar em cena quando necessário, mantendo seus pilotos regulares em alerta.

"Estamos entusiasmados por ter Isack conosco no próximo ano, trazendo uma dinâmica nova e fresca para a equipe ao lado de Yuki em 2025", disse o chefe de equipe da Racing Bulls, Laurent Mekies.

"Sua jornada para a Fórmula 1 tem sido nada menos que excepcional, ele tem mostrado um crescimento notável. Ele tem o talento e a motivação necessários para competir no mais alto nível, e temos toda a confiança de que ele se adaptará rapidamente e causará um impacto significativo".

Jack Doohan - O estreante da Alpine sentirá a pressão de Colapinto?

É bastante peculiar para um novato ficar sob pressão antes mesmo de começar, mas parece que é isso que está acontecendo com Jack Doohan.

O filho da lenda da motovelocidade Mick Doohan é membro de longa data do programa júnior da Red Bull, mas foi para a Alpine antes da temporada de 2022, que seria sua primeira de duas temporadas completas na F2, depois de terminar em segundo lugar na temporada de 2021 da F3.

Doohan terminou em um respeitável sexto lugar em 2022 e depois em terceiro em 2023, ao mesmo tempo em que foi convocado pela Alpine para se tornar seu piloto reserva na F1, tendo realizado vários testes e sessões de TL1 ao longo de 2023.

Seguiu-se um ano como reserva da Alpine, até que a saída de Esteban Ocon da Alpine abriu a porta para que Doohan se graduasse na F1, uma perspectiva que parecia duvidosa até aquele momento.

Assim como Bearman, Doohan teve uma vantagem inicial ao substituir Ocon no final da temporada em Abu Dhabi. No entanto, mesmo sendo um piloto confirmado em tempo integral ao lado de Pierre Gasly para 2025, não parece que Doohan terá todo o tempo do mundo para causar impacto.

No início do ano, a Alpine anunciou um acordo com a Williams para contratar Franco Colapinto para seu grupo de pilotos de reserva, com a Williams concordando em dispensar o argentino para dar a ele "a melhor chance de garantir uma vaga na corrida em 2025 ou 2026", de acordo com o chefe da Williams, James Vowles.

Embora a Red Bull tenha acabado decidindo não optar por Colapinto, sua rápida adaptação ao carro em sua passagem de nove corridas pela Williams causou uma boa impressão no paddock e, como tal, ele tem oito corridas de vantagem sobre Doohan em termos de experiência em GPs.

A maioria dos observadores espera que o consultor e voz forte da Alpine, Flavio Briatore, não perca tempo pressionando para fazer a troca se Doohan não convencer logo no início, embora o diretor da equipe, Oliver Oakes, tenha insistido que Doohan terá uma chance justa.

"Ele terá uma chance justa no próximo ano, e acho que a intenção não é colocar [pressão] em seus ombros", disse Oakes. "Precisamos ter certeza de que temos os melhores pilotos no carro de corrida, não apenas agora, mas também no futuro. Para nós, isso apenas mantém todos honestos em termos de desempenho e nos dá opções".

Gabriel Bortoleto - O campeão da F2 é a perspectiva de longo prazo da Sauber/Audi

Gabriel Bortoleto não foi um vencedor em série nas F4s e na FRECA, mas o brasileiro de 20 anos mais do que compensou isso ao conquistar títulos consecutivos em suas temporadas de estreia na F3 e na F2, um feito alcançado pela última vez por Oscar Piastri, da McLaren.

Ainda não se sabe se o bem avaliado Bortoleto vai ou não imitar a rápida ascensão de Piastri na F1, mas como o australiano e o companheiro de equipe Lando Norris estão bem estabelecidos na McLaren, a equipe de Woking estava disposta a fazer um acordo com a Sauber para permitir que seu piloto júnior brasileiro fizesse sua estreia na F1 com a equipe suíça.

De todos os novatos deste ano, talvez Bortoleto esteja na posição mais confortável, se é que isso existe na F1. Ele terá como parceiro o também contratado Nico Hulkenberg, cuja experiência será de grande valia para Bortoleto.

Ao mesmo tempo, juntar-se à equipe que terminou em último lugar na temporada de 2024, e que não parece ter soluções imediatas para melhorar a situação, tira um pouco da pressão e desvia os holofotes para outros nesta lista.

Gerenciado pela agência de gerenciamento A14 de Fernando Alonso, Bortoleto poderá desenvolver seu jogo na Sauber antes de se transformar no projeto da Audi em 2026.

E, salvo um desastre completo e a improvável possibilidade de ser demolido por Hulkenberg, o talentoso brasileiro deve ser capaz de estruturar uma carreira promissora na F1, com o chefe da Sauber, Mattia Binotto, ansioso para enfatizar que Bortoleto é visto como um projeto de longo prazo integrante da transformação da equipe em Audi.

"O que ele está conseguindo e a maneira como está pilotando me impressionaram", disse Binotto. "Mas, mais do que isso, é a sua capacidade de se desenvolver, melhorar e progredir".

"Ter assegurado Gabriel em um contrato de vários anos é importante para nós. A Audi se comprometeu com uma longa jornada e começar a jornada junto com um jovem piloto foi importante."

Bortoleto é filho do CEO da Stock Car, Lincoln Oliveira, e se tornará o primeiro piloto brasileiro de F1 em tempo integral desde Felipe Massa em 2017.

