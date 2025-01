O mais jovem da 'turma de novatos' da Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, está enfrentando a difícil tarefa de substituir Lewis Hamilton na Mercedes, mas a equipe está confiante de que alguns dos atributos que o fizeram se destacar no kart o ajudarão a se adaptar facilmente ao lugar.

Nascido em 2006, ano em que Fernando Alonso conquistou seu segundo título da F1, Antonelli será o piloto mais jovem da F1 no grid de 2025, depois de ter sido preparado para substituir Hamilton, que está na Ferrari.

Antonelli foi escolhido pela Mercedes quando tinha 11 anos de idade no kart e, sob a mentoria do conselheiro de desenvolvimento de pilotos da Mercedes, Gwen Lagrue, o italiano continuou sua marcha no cenário do kartismo europeu.

Logo após seu aniversário de 15 anos, Antonelli mudou para carros na F4 italiana de 2021, levando a títulos duplos no ano seguinte, na Itália e no campeonato da F4 alemã.

Seu ano de estreia na Fórmula Regional Europeia (FRECA) também rendeu uma coroa de campeonato e, em vez de progredir para a F3 em 2024, a Mercedes decidiu colocá-lo imediatamente na F2 em apenas seu terceiro ano de fórmula júnior em tempo integral.

A decisão de Hamilton de ir para a Ferrari fez com que a Mercedes acelerasse ainda mais seu desenvolvimento, aumentando um programa de testes privados para preparar o jovem para substituir o heptacampeão.

É um peso enorme a ser colocado em um adolescente, especialmente com a relativa falta de experiência de Antonelli em monopostos, e ainda não se sabe se o jovem de 18 anos estará pronto para isso. No entanto, a adaptabilidade de que Antonelli precisará para ter sucesso em sua rápida ascensão à F1 é o mesmo atributo que a Mercedes achava que o tornava tão especial no início.

"Com Kimi, percebi rapidamente que ele já era um pouco diferente dos outros garotos do kart", disse Lagrue ao Motorsport.com. "Mas, naquela época, meu pensamento era: 'Ok, ele é o melhor que posso ter no kart', sem sequer pensar na Fórmula 1".

Andrea Kimi Antonelli

"Depois, quando fizemos o primeiro teste em monopostos, a maneira como ele se adaptou tão rapidamente a praticamente todas as situações fez com que você começasse a perceber que tinha alguém muito especial".

"É claro que isso não significa que ele tem tudo. Ainda é preciso trabalhar muito para ajudá-lo a crescer, orientá-lo e também deixá-lo cometer erros. Isso faz parte do processo de aprendizado".

"E então, para mim, a Fórmula Regional se desenvolveu muito bem recentemente em termos de preparação de pilotos e vimos ao longo dos anos que todos os garotos que vieram dela - ou antes, quando se chamava Fórmula Renault Eurocup - para a F3 ou F2, estavam se saindo bem e, na maioria das vezes, eram eles que venciam".

"Portanto, quando Kimi teve um bom desempenho na FRECA, eu não estava muito convencido de que a ida para a F3 o desenvolveria mais, e também queria colocá-lo em uma situação em que ele pudesse enfrentar mais desafios, e mandá-lo para a F2, é claro, exigia um pouco de preparação".

"Mas também era para colocá-lo em um ambiente em que ele tivesse que encontrar algum limite pessoal que nunca tivesse enfrentado antes. Não estou dizendo que ele sempre venceu com facilidade, mas mais ou menos".

"Ele estava sempre dominando e era sempre o único a ser batido, em vez de perseguir alguém, mesmo que tivéssemos alguns bons concorrentes, como [Rafael] Câmara, júnior da Ferrari, por exemplo, ou alguns outros, ele estava no topo de tudo".

"Ao fazer isso, estávamos nos certificando de que, primeiro, ele aprenderia a nova F2 com a ideia de, eventualmente, fazer mais um ano de F2 se fosse desafiador ou, dependendo da situação na F1, nos certificaríamos de que, pelo menos, aceleraríamos sua preparação para a Fórmula 1. É claro que ele estava confirmando o que estávamos pensando categoria após categoria, digamos".

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Se o objetivo da Mercedes era lançar novos desafios para Antonelli, então seu único ano na F2 certamente fez isso.

Além de se adaptar a um novo equipamento, sua equipe e a famosa potência italiana Prema tiveram dificuldades com o novo carro da F2 em comparação com seus próprios padrões elevados, e tanto Antonelli quanto seu companheiro de equipe Oliver Bearman tiveram dificuldades iniciais para obter resultados.

Tendo perdido várias rodadas devido às suas participações na F1 com a Ferrari e a Haas, Bearman acabou caindo para o 12º lugar, mas mostrou potencial para garantir um assento do carro de F1 em 2025 com a Haas.

Antonelli terminou em sexto lugar em pontos, conquistando uma vitória na corrida sprint e uma vitória na corrida principal, além de ter se retirado do final da temporada em Abu Dhabi devido a uma doença.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, deixa a garagem Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

De acordo com Lagrue, a temporada de F2 de Antonelli, que só rendeu mais um pódio, na verdade ajudou a desenvolver uma parte de suas habilidades que não havia sido muito usada antes e que o ajudará muito na F1.

"Eu diria que, normalmente, há uma certa consistência em termos de equipes que lideram a F2, por isso sabemos que Prema, ART, Carlin ou algumas outras são as equipes com as quais você precisa trabalhar se quiser ter sucesso na F2", explicou Lagrue. "Mas a nova F2 trouxe novos desafios, e vimos que as grandes equipes não estavam se adaptando tão bem à F2".

"A Prema estava se saindo muito bem e tinha os melhores engenheiros. Colocamos Kimi lá pensando que o colocaríamos em um ambiente muito forte e que, normalmente, apresentaríamos bons resultados. E parece que tivemos um pouco de dificuldade".

"Mas, de certa forma, também foi muito interessante porque o fato de Kimi estar lidando com esses desafios nos fez descobrir uma parte dele que nunca tínhamos visto antes. Tivemos que ajudá-lo a lidar com finais de semana difíceis, o que nunca aconteceu antes".

"Ele estava acostumado a vencer o tempo todo, ou a lutar pela vitória, e este ano foi a primeira vez que ele teve que lidar com o fato de não vencer e não ter um bom desempenho e, às vezes, até mesmo ter fins de semana muito, muito difíceis".

"E devo dizer que fiquei muito impressionado com sua maturidade e liderança em uma situação tão difícil. E, no final das contas, ele ainda fez uma temporada muito, muito forte na F2, considerando tudo o que tivemos de enfrentar este ano".

