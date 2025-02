As esperanças da Red Bull para a temporada 2025 da Fórmula 1 dependem da correção dos problemas de equilíbrio e correlação que a equipe enfrentou no ano passado. O diretor técnico do esquadrão Pierre Waché abordou os comentários de Max Verstappen sobre a necessidade de uma asa traseira otimizada de baixa downforce.

Imediatamente após Verstappen conquistar o quarto título mundial, em Las Vegas, Waché fez algumas sobrancelhas se levantarem no paddock da F1. Perguntado sobre até que ponto ele se sentia confiante sobre o carro de 2025, ele respondeu: "Ainda não estou muito confiante." Pierre ainda complementou que esse deve ser o pensamento na principal categoria do automobilismo, porque 'se você se sentir muito seguro, você está morto'.

Voltando em retrospecto ao que disse, Waché riu: "Bem, talvez você não esteja morto, mas pelo menos você não estará mais no negócio!".

Efeito 'bola de neve': Combatendo problemas de balanço com o set-up

Isso marca a mentalidade que o diretor técnico adotou na Red Bull. A equipe de Milton Keynes precisou entender o fato principal que causou a queda para o terceiro lugar no campeonato de construtores e, depois, consertar os problemas.

Questionado sobre a principal área que precisa será melhorada para 2025, Waché contou ao Motorsport.com: "Com certeza, o balanço do nosso carro. Consertar os problemas de equilíbrio com certeza é a principal questão para nós."

Isso fica ainda mais claro quando Pierre explica como o problema de balanço criou um efeito 'bola de neve' em 2024. "Quando você tem problema de equilíbrio, em um determinado momento você tenta uma configuração para impedir essas adversidades. Mas, quando você precisa lidar com problema de balanço em qualquer tipo de set-up, você cria ainda mais problemas, como degradação [dos pneus], problemas com quiques e pilotagem".

"Tudo é um efeito bola de neve, então, você precisa consertar o elemento primário. Você olha para tração, mas se a entrada na curva for ruim, não há sentindo olhar para tração. É preciso focar na entrada da curva primeiro, o que significa que você precisa procurar e encontrar a raiz da causa."

O mesmo se aplica para o carro de 2025 da Red Bull: as outras fraquezas também precisam se abordadas, mas tudo começa com o equilíbrio que se mostrou tão problemático em 2024. Contudo, isso não significa que nós não vamos focar no resto, não me entenda mal, mas primeiro precisamos trabalhar no problema de balanço".

Quando se trata de outra fraquezas, Verstappen mencionou três elementos que precisam ser melhorados: como o carro se comporta nas ondulações, a incapacidade de atacar as zebras e a performance em curvas de baixa.

Estes aspectos deixaram a Red Bull vulnerável em circuitos de rua, com Mônaco no ano passado sendo um exemplo claro. "Esses elementos continuarão existindo. Tentamos melhorá-los, mas todo o entendimento vem do problema de equilíbrio que causou isso e da configuração usada para corrigir", Waché explica.

A equipe de Milton Keynes já deu um passo na direção correta com o pacote introduzido em Austin, contudo, Pierre destaca que mais mudanças são necessárias para o carro de 2025, incluindo algumas alterações que não foram possíveis de serem feitas na última temporada da F1, como Max pontuou também.

A Red Bull precisa de uma asa traseira específica com baixa downforce em 2025?

Além dos problemas de equilíbrio, Verstappen falou à respeito da falta de uma asa traseira otimizada de baixa downforce na temporada passada. Em Monza e Las Vegas, a equipe pagou o preço pela falta de velocidade. O holandês sentiu que a equipe 'jogou fora' duas corridas, embora tenha acrescentado que a escolha foi feita com base no teto orçamentário.

Afinal, desenhar e produzir outra asa de baixa downforce custaria outras atualizações. "Tem a ver com o limite de orçamento, mas também com o que você encontrou", reage Waché. "Não é porque você tem um formato diferente das outras equipe que automaticamente quer dizer que é pior".

Observando que o design da Red Bull não parecia o melhor em Monza e Las Vegas no ano passado, Pierre respondeu: "Pode ser, mas quando você tem um enorme problema de equilíbrio... Não sei se a asa traseira é a principal complicação."

"Nós vamos averiguar isso, o que fazer para próxima temporada e se conseguimos encontrar algo melhor. Não descarto os comentários dizendo 'não olhamos o suficiente'. Sim, por que não? Mas isso não significa que necessariamente vamos encontrar uma solução melhor."

"Acredito que existe uma margem entre dizer 'os outros fizeram isso e é melhor' e ter a cabeça aberta. Eu totalmente concordo sobre a última parte, em ter a mente aberta. Precisamos olhar o que é melhor para o nosso carro. Se você encontrar uma forma especial para Monza e Vegas, mas for um décimo mais lento, então, por que o escolher?"

