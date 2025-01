Zak Brown, CEO da McLaren, afirmou que recebe com satisfação a iniciativa da FIA de tornar os comissários da Fórmula 1 profissionais e sugere que as equipes poderiam ajudar a contribuir com seus salários.

A FIA está trabalhando em um novo departamento de oficiais para treinar oficiais de corrida mais qualificados, incluindo comissários e diretores de provas, tendo como pano de fundo o fato do presidente Mohamed Ben Sulayem ter soado o alarme sobre o que ele considera ser uma falta de oficiais treinados.

No ano passado, Sulayem também interveio para demitir os diretores de provas Niels Wittich e Janette Tan, bem como o comissário veterano Tim Mayer, enquanto na quarta-feira (29) foi anunciado que Johnny Herbert deixaria a direção da corrida em meio ao desconforto com o seu trabalho como comentarista.

Um elemento fundamental é o desejo de ter mais árbitros remunerados e em tempo integral, em vez de depender de voluntários, como é o caso atualmente, embora ainda haja dúvidas sobre quem pagaria a conta.

Em entrevista ao Motorsport.com, o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse que "está ficando um pouco injusto depender apenas de pessoas que fazem isso de bom coração. Queremos ter um órgão mais profissional no futuro".

"Isso não significa excluir os voluntários, mas sim ter um órgão que possa passar a manhã de segunda-feira após uma corrida analisando cada decisão, certificando-se de que foi tomada corretamente e vendo o que pode ser melhorado".

Falando na Autosport Business Exchange, em Londres, na quarta-feira (29), o chefe da McLaren, Brown, disse que daria as boas-vindas aos comissários da FIA em tempo integral e que aceitaria que a McLaren pagasse uma porcentagem de seus salários.

"Ter comissários em tempo parcial e não remunerados em um esporte multibilionário onde tudo está em jogo para tomar a decisão certa... Não acho que estejamos preparados para o sucesso por não termos comissários em tempo integral", disse Brown.

"Os indivíduos são bons, mas o livro de regras é muito restritivo. Eu gostaria que déssemos um passo atrás, que as regras fossem mais flexíveis. Que tivéssemos comissários em tempo integral que pudessem tomar uma decisão mais subjetiva sobre o que foi certo ou errado".

"Quanto a pagar os comissários, isso provavelmente será impopular entre minhas equipes parceiras. Ficarei feliz se a McLaren e todas as equipes contribuírem. Isso é muito importante para o esporte. Não pode ser tão caro se todos contribuírem. Não vai quebrar o banco [levar à falência]".

"O que eu não sei é qual é a relação contratual entre a FIA e a Fórmula 1 no que diz respeito ao nível de expectativas em relação à supervisão. Mas, no fim das contas, o acordo diz que a direção em tempo parcial não é paga".

Brown disse que as equipes precisam estar dispostas a ajudar a contribuir para a administração profissional se realmente quiserem ver melhorias no sistema atual, que tem sido alvo de críticas frequentes.

"Em qualquer negócio, se você quiser algo diferente, isso é chamado de ordem de mudança e, se você quiser mudar algo, terá que pagar por isso", acrescentou.

"Portanto, se tivermos que pagar por isso, no grande esquema das coisas, não acho que será um valor significativo. Se voltarmos para a McLaren, onde você paga uma porcentagem e o que a F1 pagará e o que a FIA pagará, se você dividir essa taxa, não é tanto assim, mas acho que é muito importante".

