A Fórmula 1 revelou nesta sexta-feira (15) o calendário da temporada 2022, quando pretende realizar um número recorde de 23 etapas. O cronograma traz algumas mudanças em comparação a 2021, uma delas é o GP de São Paulo tornando-se a penúltima prova de 2022, em 13 de novembro.

O calendário contará com seis sequências de fins de semana duplas e duas triplas, além das corridas sprint, ainda não divulgadas para 2022.

Depois que o plano original de 23 corridas em 2021 foi interrompido por conta do contínuo impacto da pandemia, a F1 tem confiança de que poderá cumprir o cronograma completo previsto para o próximo ano.

A temporada será realizada entre 20 de março e 20 de novembro, começando com o GP do Bahrein e terminando com Abu Dhabi. Entre as principais mudanças estão a passagem da Arábia Saudita de penúltima etapa para segunda do ano, a remoção da China pelo terceiro ano consecutivo pela Emilia Romagna.

Confira o calendário da F1 2022:

Data GP Circuito 20 de março GP do Bahrein Sakhir 27 de março GP da Arábia Saudita Jeddah 10 de abril GP da Austrália Albert Park (Melbourne) 24 de abril GP da Emilia-Romagna Ímola 8 de maio GP de Miami Miami 22 de maio GP da Espanha Barcelona 29 de maio GP de Mônaco Mônaco 12 de junho GP do Azerbaijão Baku 19 de junho GP do Canadá Montreal 3 de julho GP da Grã-Bretanha Silverstone 10 de julho GP da Áustria Red Bull Ring 24 de julho GP da França Paul Ricard 31 de julho GP de Hungria Hungaroring 28 de agosto GP da Bélgica Spa-Francorchamps 4 de setembro GP da Holanda Zandvoort 11 de setembro GP da Itália Monza 25 de setembro GP da Rússia Sochi 2 de outubro GP de Singapura Marina Bay 9 de outubro GP da Japão Suzuka 23 de outubro GP dos Estados Unidos Circuito das Américas 30 de outubro GP do México Hermanos Rodríguez 13 de novembro GP de São Paulo Interlagos 20 de novembro GP de Abu Dhabi Yas Marina

