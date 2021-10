F1: Binotto também não deve comparecer a GPs do México e São Paulo

Mattia Binotto, chefe da Ferrari, disse que trabalhará de Maranello em mais dois GPs em 2021, com objetivo de seguir o foco no regulamento da Fórmula 1 de 2022. No ano passado, ele ficou de fora do GP do Bahrein e da Turquia para trabalhar da fábrica como um teste para esta temporada, quando as equipes são forçadas a combinar um calendário lotado com um programa de desenvolvimento intensivo para os carros totalmente novos do próximo ano.

O italiano também perdeu a etapa de Abu Dhabi devido a uma doença, entregando as rédeas para o diretor esportivo da escuderia, Laurent Mekies. No domingo, ele disse que também pretende não comparecer às longas viagens aéreas para México e Brasil.

"Esta é uma das corridas que eu queria voltar para casa", disse Binotto. "Obviamente, o calendário mudou algumas vezes desde o início, por isso modifiquei um pouco os meus planos, mas certamente a Turquia era uma das que planejava não ir. Vou pular pelo menos mais duas antes do final da temporada. No momento, penso em México e Brasil."

"O motivo é o que você pode imaginar, são longas viagens, enquanto aqui em Maranello há claramente muito a fazer. É uma equipe inteira para gerenciar de alguma forma, tanto o chassi quanto a unidade de força, e toda a organização."

Binotto diz que sua presença em casa é útil, já que o projeto de 2022 da Ferrari entra em uma fase crucial nos estágios finais de seu processo de design, e ele elogiou Mekies por seus esforços na liderança da equipe na pista de corrida.

"Em termos de desenvolvimento para o próximo ano estamos certamente num período essencial, onde o tempo está cada vez menor", explicou. "Estou feliz por estar aqui [em Maranello]. Na quinta e na sexta, no escritório, posso estar mais focado no que quer que esteja acontecendo. No sábado e no domingo, estou totalmente dedicado ao fim de semana de GP."

"Sinto falta do paddock, mas Laurent Mekies pode fazer um ótimo trabalho. Estou muito feliz com a forma como ele está gerenciando toda a equipe quando eu não estou lá", finalizou.

