A temporada 2020 da Fórmula 1 chega ao final com a disputa do GP de Abu Dhabi neste domingo. Assim, vários pilotos da categoria ostentam capacetes especiais em Yas Marina, com diferentes mensagens.

Alguns optaram por uma despedida, como o alemão Sebastian Vettel, que deixará a Ferrari no fim deste ano para correr pela Aston Martin em 2021. Ele agradece ao time de Maranello:

O tetracampeão, aliás, será homenageado pelo colega ferrarista Charles Leclerc, já que o monegasco quer 'agradecer' e usará pintura semelhante àquela usada pelo alemão em 2020:

O britânico George Russell, por sua vez, presta tributo à família Williams após a venda da equipe a um grupo de investidores.

Outro com pintura diferente é o anglo-tailandês Alex Albon, que pode estar dando adeus à Red Bull. Ele pode perder a vaga para o mexicano Sergio Pérez ou para o alemão Nico Hulkenberg.

Além deles, o britânico Lando Norris, da McLaren, usa um capacete especial no encerramento do campeonato de 2020. Veja:

Já o espanhol Carlos Sainz, que substituirá Vettel na Ferrari, agradece à equipe McLaren após dois anos no time:

Já o substituto de Sainz na McLaren, Daniel Ricciardo, terá uma versão cromada de seu capacete. O australiano deixa a Renault e abre vaga para o espanhol Fernando Alonso.

Outro que terá um 'casco' personalizado é o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, que pode estar dando adeus à F1. Ele deve ser substituído pelo japonês Yuki Tsunoda.

Afastado desde o GP de Sakhir em função do acidente sofrido no GP do Bahrein, o francês Romain Grosjean não corre com a Haas em Abu Dhabi, mas teve capacete feito para a prova:

