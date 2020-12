Pietro se diz mais confiante em segundo fim de semana na F1

Pietro Fittipaldi começou nesta sexta-feira o seu segundo fim de semana como piloto de F1, desta vez em Abu Dhabi, no encerramento da temporada 2020. O brasileiro continua substituindo Romain Grosjean, que ainda se recupera dos ferimentos do acidente no GP do Bahrein.

O piloto do #51 da Haas falou sobre o sentimento de entrar novamente no carro do time pelo segundo fim de semana consecutivo.

“No geral, cheguei muito mais confiante neste fim de semana, estando no trânsito ou contornando outros carros, mesmo com meus procedimentos, estou muito mais confiante com minha direção. Tudo isso definitivamente ajuda.”

O brasileiro relatou como foi seu desempenho na sexta-feira, primeiro testando uma configuração que não poderá usufruir e depois com o incidente envolvendo Kimi Raikkonen e a falta de sorte de alguns momentos na sessão.

“No primeiro treino, estávamos tentando coisas para 2021, então foi interessante ver como o carro se comportava”, disse Pietro. “Para o TL2, voltamos ao nosso carro padrão para este fim de semana, focando em mais performance em corrida. Foi então que tive minha primeira impressão sobre o carro neste fim de semana.”

“Foi uma sessão meio maluca. Teve uma bandeira amarela na minha volta rápida com composto macio e com pouco combustível. Eu tive que tirar o pé e recomeçar. Então, quando íamos começar nossa long run, vi o carro de Kimi (Raikkonen) pegando fogo, o que significou que não conseguiríamos fazer todas as voltas que queríamos.”

“Ainda foi uma boa sessão e consegui entender muitas coisas. Temos que nos concentrar agora e, com sorte, poderemos dar um passo adiante amanhã.”

