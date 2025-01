Já completou um ano desde que a Fórmula 1 oficializou que Madri será a nova sede do GP da Espanha e ainda falta um ano e meio para a realização do evento, mas as informações seguem circulando. Sabe-se que as obras ainda não foram iniciadas e ainda não foi anunciado quem será o patrocinador para que isso aconteça.

Mas para acalmar os nervos daqueles que ainda não veem isso como possível, o prefeito José Luis Martínez-Almeida pediu "calma" e garantiu que a corrida "será realizada e será um sucesso". Ele até falou sobre os prazos para o início das obras, garantindo que elas começarão a tempo.

"Estamos praticamente muito próximos do GP de Fórmula 1 que será realizado no próximo ano. Portanto, temos que ter o circuito e todas as estruturas no lugar", comentou ele no programa Desayunos Madrid da Europa Press.

O objetivo do Conselho Municipal e dos organizadores da corrida é iniciar as obras em abril, embora o cumprimento desse prazo dependa da concessão final da licença e da resolução da licitação, para a qual foram apresentadas cinco propostas, duas de duas construtoras e três de conglomerados de empresas. Isso poderia adiar o início das obras para maio, mas elas ainda estariam dentro do cronograma.

O prazo para que as obras estejam prontas para o GP de Madri é de 14 meses, portanto, mesmo começando em maio, ainda haveria uma margem, já que o GP da Espanha de F1 em Madri deverá ser realizado em setembro de 2026.

As partes envolvidas, insiste Almeida, estão trabalhando "arduamente para que isso aconteça" e ele diz que o programa está progredindo "conforme planejado".

Embora ainda não tenha sido anunciado quem investirá o dinheiro, e mantendo a promessa de que o GP de F1 em Madri não será realizado com dinheiro público, o prefeito questiona por que seus rivais políticos criticam o financiamento público e não protestam contra o fato de que "o governo espanhol investiu 70 milhões de euros na corrida de vela da America's Cup a ser realizada em Barcelona ou que as instituições catalãs gastaram 50 milhões de euros para a F1 em Barcelona".

Mas ele garante que o financiamento será privado e "não custará dinheiro aos cofres públicos" do povo de Madri ou da Espanha.

Quando o primeiro GP de F1 urbano em Madri estiver dentro do cronograma, o contrato será de mais nove anos para continuar a aperfeiçoar o que se espera que seja um novo evento de referência.

