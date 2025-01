Prestes a estrear na F1, Kimi Antonelli tira habilitação na Itália

Tirou a carta! Próximo de sua estreia da Fórmula 1, o piloto novato da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, postou a sua nova conquista: a carteira de habilitação.

Antonelli postou nos stories de seu perfil no Instagram uma foto no carro da autoescola, com um sinal de joinha e a legenda "missão cumprida".

Andrea Kimi Antonelli passando no exame de habilitação Foto de: Reprodução

O jovem italiano, que completa 19 anos em agosto, será o piloto mais jovem do grid de 2025 da F1. Ele se juntará a outros quatro novatos: Oliver Bearman, na Haas; Jack Doohan, na Alpine; Isack Hadjar, na Racing Bulls; e o brasileiro Gabriel Bortoleto, na Sauber.

Antonelli estreará como piloto titular da equipe das 'flechas de prata' no lugar de Lewis Hamilton, que foi para Ferrari. Ele terá como companheiro de Mercedes George Russell.

Kimi, que teve uma performance tímida na Fórmula 2, fez uma série de testes com carros de F1 de anos anteriores da fabricante alemã antes de assumir o carro publicamente pela primeira vez, no primeiro treino livre do GP da Itália.

No entanto, a sua estreia em Monza foi marcada por uma forte batida em sua primeira tentativa de volta mais rápida. A sua segunda tentativa, no TL1 do GP do México, foi mais cautelosa e sem problemas.

