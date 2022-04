Carregar reprodutor de áudio

Apesar dos abandonos no Bahrein e na Austrália, o começo da temporada 2022 da Fórmula 1 foi marcado pelas belas disputas entre Max Verstappen e Charles Leclerc. E para o holandês, parece mais "natural" competir contra pilotos com os quais já disputou nas categorias de base, como é o caso do monegasco da Ferrari.

Até aqui, as disputas têm sido "duras, mas justas" segundo Leclerc, enquanto Christian Horner, chefe da Red Bull, nota o "respeito mútuo" entre os pilotos. Isso representa uma ruptura em comparação à batalha intensa entre Verstappen e Lewis Hamilton no ano passado, com muitos momentos controversos dentro e fora das pistas.

Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, Verstappen admite que correr contra Leclerc é diferente do que tinha com Hamilton.

"Cada piloto é diferente na maneira de atacar ou defender. Por isso, você sempre tem que abordar cada briga de modo único. É mais natural competir contra pilotos com os quais já disputou no passado, no kart, e que agora estão na F1".

"Particularmente Charles. É agradável ver que somos dois jovens pilotos lutando por vitórias. Estamos travando batalhas justas por enquanto".

"E estou feliz também por ver meu amigo [Carlos] Sainz pilotando uma Ferrari competitiva, depois de nossa estreia juntos em 2015".

Enquanto Verstappen e Leclerc mantêm um clima amistoso, o holandês teve momentos tensos com Hamilton ao longo do ano, como em Silverstone, Monza, Jeddah e mesmo na final em Abu Dhabi. E para o piloto da Red Bull, a rivalidade crescente entre sua equipe e a Mercedes também impactou o campeonato.

"Acredito que em minha disputa com Hamilton, a tensão entre Red Bull e Mercedes também teve um papel importante. Além de tudo que aconteceu durante o campeonato, isso também aumentou as disputas na pista".

Mesmo assim, Verstappen afirma que jamais temeu a concorrência, sem precisar buscar conselhos daqueles ao seu redor.

"As coisas não funcionam quando se está com medo. Nunca pensei no risco de me machucar, apenas foquei em vencer. Sabia o que precisava fazer e não precisava da ajuda dos demais. A experiência que ganhei nos anos anteriores na F1 fez com que surgisse um Max melhor", finalizou.

