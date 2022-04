Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc acredita que a Ferrari não pode ficar apenas olhando por cima do ombro e se debruçar sobre os desenvolvimentos planejados pelas rivais na Fórmula 1 2022 Mercedes e Red Bull enquanto as equipes tentam alcançar o time italiano.

Após sofrer em 2020 e 2021, a Ferrari deu a volta por cima com o novo regulamento, vencendo duas das três primeiras corridas do ano com Leclerc. Isso permitiu que o monegasco abrisse uma vantagem de 34 pontos no Mundial de Pilotos, enquanto os pódios de Carlos Sainz ajuda a equipe a estar 39 à frente entre os Construtores.

A Red Bull é a principal desafiante da Ferrari neste começo de ano, e apesar da Mercedes estar sofrendo para acompanhar as duas equipes, a diferença pode reduzir devido à guerra de desenvolvimento.

Mas Leclerc reforçou a importância da Ferrari focar em sua própria performance e seu plano de desenvolvimento, em vez de gastar tempo olhando para os rivais.

"Não quero olhar muito para os rivais", disse Leclerc em Ímola. "A abordagem que usamos nos últimos dois anos, temos que seguir em focar nos demais, porque demos um grande passo atrás de 2019 para 2020 e queríamos voltar ao topo".

"Ao focarmos em nós mesmos, encontramos mais valor em focar nos outros, e acho que essa é a abordagem que temos que manter neste ano".

"É não olhar muito para o que Mercedes e Red Bull estão fazendo, focando em nós mesmos. Quais são as fraquezas? Esse tem sido um ponto forte nosso nos últimos anos, identificar as nossas fraquezas, trabalhando para responder rápido".

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"É o que precisamos fazer neste ano. E tenho certeza de que, se fizermos isso com sucesso, os resultados virão".

Leclerc conseguiu controlar os procedimentos na última etapa, na Austrália, convertendo a pole em vitória ao liderar todas as voltas e fazendo a volta mais rápida a caminho de seu primeiro grand chelem na F1.

Ele explicou que a Ferrari esperava sofrer mais em algumas pistas onde teve bom rendimento, o que leva ele a tratar Ímola com cautela.

"Temos um carro forte no geral, mas olhando para as primeiras corridas, acho que em algumas corridas esperávamos estar mais lento do que fomos. Acho que aqui a expectativa é do nosso carro ir um pouco melhor, mas não ficaria surpreso se fosse o contrário, sendo menos forte que o esperado".

"Temos que manter a cautela. Acho que está tão próximo que é difícil de prever se uma equipe, a Red Bull ou nós, terá a vantagem. E tem a chuva neste fim de semana, algo que ainda não vimos com esses carros".

"Será muito importante amanhã a adaptação à essas condições o mais rápido possível, entrar na janela ideal já desde o começo".

ALPINE VEM COM TUDO? Verstappen e Sainz 'DE VOLTA' em ÍMOLA? Veja o que está em jogo no GP | F1 2022

Podcast #174 - Leclerc já é número 1 da Ferrari ou Sainz ainda está 'vivo'?

