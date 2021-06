Mesmo com o mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2022 em um momento aquecido, após a Alpine renovar o contrato de Esteban Ocon por mais três anos, Pierre Gasly acredita que ainda seja "meio cedo" para uma decisão sobre seu destino na categoria, afirmando que seu futuro "está nas mãos da Red Bull.

Atualmente na AlphaTauri, Gasly havia sido ligado a uma possível à Alpine, devido seu status como o único francês vencedor de GP nos últimos 25 anos, e a forte identidade nacional da marca.

Mas a contratação foi rapidamente negada pela Alpine no fim de semana do GP de Mônaco, com a equipe confirmando a intenção de manter Ocon para o próximo ano, o que foi garantido na última quarta (16).

Desde seu rebaixamento da Red Bull para a então Toro Rosso no meio de 2019, Gasly vem se consolidando como um dos principais nomes do grid da F1, vencendo o GP da Itália de 2020 e conquistando dois pódios, no Brasil em 2019 e no Azerbaijão há duas semanas.

Falando antes de correr em casa no GP da França deste fim de semana, Gasly sente que não há pressa em tomar uma decisão sobre seu futuro, mas disse que seu destino no momento está nas mãos da Red Bull.

"Meu futuro, acredito que seja cedo demais. De um lado, as coisas estão nas mãos da Red Bull. No fim do dia, depende deles decidirem se continuaremos juntos, com a AlphaTauri, com a Red Bull, ou outras opções".

"É algo que, no momento, não conversamos ainda. Acredito que veremos isso nas próximas semanas e meses".

Gasly corre com o apoio da Red Bull desde seus dias nas categorias de base e foi trazido à F1 em 2017 pela marca austríaca correndo pela Toro Rosso. Ele foi promovido à equipe principal em 2019, mas foi rebaixado de volta no meio da temporada. Sua vaga passou a ser ocupada por Alex Albon, substituído por Sergio Pérez neste ano.

Pérez assinou um contrato de apenas um ano com a Red Bull, mas vem sendo elogiado pelas suas performances mais recentes, especialmente após a vitória em Baku. Christian Horner, chefe da equipe, disse que o mexicano estava "além das expectativas", mas que não tinha pressa em falar sobre um novo acordo.

Franz Tost, chefe da AlphaTauri, falou recentemente sobre seu desejo de manter Gasly para 2022, acreditando que a equipe possa se tornar cada vez mais competitiva, podendo dar ao francês mais chances de lutar pela frente.

"Espero que ele fique conosco. Veremos agora com o teto orçamentário se podemos dar a ele um carro bom, competitivo. E não há motivos para mudar. Mas, de qualquer jeito, é uma decisão da Red Bull".

