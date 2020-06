Dois dos maiores chefes da Fórmula 1 nos últimos anos, Flavio Briatore e Ron Dennis são desafetos antigos. E o italiano, famoso pela associação com Fernando Alonso no bicampeonato da Renault em 2005 e 2006, voltou a detonar dirigente inglês, ex-comandante da McLaren.

Foi em entrevista ao podcast da F1, Beyond the Grid. "Ron Dennis sempre me disse que eu não entendia nada. Na F1, eu me dava bem com todos, incluindo Frank Williams, mas não Ron. Com Frank, quando eu estava na Benetton, conversamos sobre o aspecto comercial, patrocinadores, custos...”, lembrou o italiano, que ‘superou’ o inglês Williams e sua equipe homônima em 1994 e 1995, quando o alemão Michael Schumacher foi bicampeão.

"Mas Ron é muito, muito arrogante. Ele pensa que é superior, mas não é! Ele veio ao lugar certo na hora certa, construiu a McLaren - muito bem - e fez a equipe vencer muito mais do que qualquer um na época, apenas a Ferrari estava perto. Mas o que Ron não entende é que depende dele gerenciar os homens”, ponderou, fazendo uma crítica indireta ao trabalho de Dennis na temporada 2007, quando Alonso foi para a McLaren.

Após o bicampeonato com a Renault, o piloto espanhol foi para o time de Woking e teve o então novato britânico Lewis Hamilton como companheiro. A relação da dupla se deteriorou e o título acabou ficando com o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari.

O ‘Homem de Gelo’, aliás, é um fator importante da animosidade entre Briatore e Dennis. Isso porque Raikkonen era o concorrente de Alonso ao título de 2005, quando o finlandês ainda corria pela McLaren. A troca de farpas entre os dirigentes se intensificou naquela época.

Depois, quando Alonso foi para a escuderia inglesa, Briatore declarou à Auto Motor e Sport: "Eu posso te dizer o que impulsiona minha paixão: derrotar pessoas como Ron Dennis. A McLaren precisa de boas notícias. Ele não as teve na pista, por isso tem que produzi-las fora. A McLaren não vence um campeonato desde 1999. Nós da Renault gostamos de comunicar os resultados. Já ele comunica o futuro”.

VÍDEO: Entenda o que há de verdade na possível volta de Alonso à F1 pela Renault

Nelsinho, Bruno Senna e cia: relembre todos os pilotos brasileiros da história da F1

Galeria Lista Chico Landi - de 1951 a 1956 - 6 corridas 1 / 31 Foto de: LAT Images Gino Bianco - 1952 - 4 corridas 2 / 31 Foto de: LAT Images Hermano da Silva Ramos - 1956 e 1957 - 7 corridas 3 / 31 Foto de: LAT Images Fritz d'Orey (#40) - 1959 - 3 corridas 4 / 31 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi - de 1970 a 1980 - 144 corridas, 2 títulos (1972-1974) e 14 vitórias 5 / 31 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi - de 1972 a 1975 - 35 corridas 6 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images José Carlos Pace - de 1972 a 1977 - 72 corridas - 1 vitória 7 / 31 Foto de: David Phipps Luiz Pereira Bueno - 1973 - 1 corrida 8 / 31 Foto de: LAT Images Ingo Hoffmann - 1976 e 1977 - 3 corridas 9 / 31 Foto de: LAT Images Alex Dias Ribeiro - de 1976 a 1979 - 10 corridas 10 / 31 Foto de: LAT Images Nelson Piquet - de 1978 a 1991 - 204 corridas, 3 títulos (1981, 1983 e 1987), 23 vitórias 11 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Chico Serra - de 1981 a 1983 - 18 corridas 12 / 31 Raul Boesel - de 1982 a 1983 - 23 corridas 13 / 31 Foto de: indyracing.com photo by Ron McQueeney Roberto Moreno - de 1982 a 1995 - 42 corridas 14 / 31 Foto de: LAT Images Ayrton Senna - de 1984 a 1994 - 3 títulos (1988, 1990 e 1991) 161 corridas, 41 vitórias 15 / 31 Foto de: LAT Images Mauricio Gugelmin - de 1988 a 1992 - 74 corridas 16 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Christian Fittipaldi - de 1992 a 1994 - 40 corridas 17 / 31 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello - de 1993 a 2011 - 324 corridas - 11 vitórias 18 / 31 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Pedro Paulo Diniz - de 1995 a 2000 - 98 corridas 19 / 31 Foto de: LAT Images Ricardo Rosset - de 1996 a 1998 - 26 corridas 20 / 31 Foto de: LAT Images Tarso Marques - de 1996 a 2001 - 24 corridas 21 / 31 Foto de: Earl Ma Ricardo Zonta - de 1999 a 2005 - 36 corridas 22 / 31 Foto de: BAR Luciano Burti - 2000 e 2001 - 15 corridas 23 / 31 Foto de: Jaguar Enrique Bernoldi - de 2001 a 2002 - 28 corridas 24 / 31 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Felipe Massa - de 2002 a 2017 - 269 vitórias - 11 vitórias 25 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Cristiano da Matta - 2003 e 2004 - 28 corridas 26 / 31 Foto de: Brousseau Photo Antonio Pizzonia - de 2003 a 2005 - 20 corridas 27 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Nelsinho Piquet - 2008 e 2009 - 28 corridas 28 / 31 Foto de: DPPI Bruno Senna - de 2010 a 2012 - 46 corridas 29 / 31 Foto de: XPB Images Lucas di Grassi - 2010 - 18 corridas 30 / 31 Foto de: XPB Images Felipe Nasr - 2015 e 2016 - 39 corridas 31 / 31 Foto de: Jose Maria Rubio

PODCAST Motorsport.com entrevista Felipe Massa, contemporâneo de Penteado na F1

Your browser does not support the audio element.

.