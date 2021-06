Desde o início de seu domínio na Era Híbrida da Fórmula 1, a Mercedes nunca havia ficado mais de três corridas sem vencer. A Red Bull foi a primeira equipe conseguir quatro vitórias em sequência desde 2014, quando os motores híbridos foram introduzidos na categoria.

Antes da Red Bull, somente a Ferrari havia conseguido vitórias em sequência sobre a dinastia Mercedes. Em 2018, Sebastian Vettel venceu na Austrália e no Bahrein, com Daniel Ricciardo, na época na Red Bull, fechando a sequência de vencedores não-Mercedes até Hamilton vencer no Azerbaijão.

Em 2019, a Ferrari fez três vitórias seguidas na Bélgica, Itália (ambas com Charles Leclerc) e em Singapura com Vettel. Na Rússia, Hamilton voltou ao topo do pódio.

Neste ano, a Red Bull venceu em Mônaco, Azerbaijão, França e agora Estíria. Verstappen só não venceu no Azerbaijão, quando bateu após seu pneu estourar nas últimas voltas. Seu colega de equipe Sergio Pérez ficou com a vitória.

