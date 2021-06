Carlos Sainz disse que a Ferrari foi tão forte quanto Sergio Pérez na Red Bull na corrida da Fórmula 1 deste domingo (27) na Áustria.

Depois de um desempenho ruim apresentado em Paul Ricard, onde Sainz terminou em 11º e seu companheiro de equipe Charles Leclerc foi o 16º colocado, a Scuderia pareceu ter dado um passo em frente no GP da Estíria.

O piloto espanhol, que largou em 12º neste domingo, escalou o pelotão para terminar em 6º lugar. Leclerc, que se tocou com a AlphaTauri de Pierre Gasly na primeira volta e chegou a ficar em 18º, terminou na sétima posição.

Em entrevista após a corrida, Sainz disse estar feliz com o resultado obtido na Áustria.

"Sim, muito, muito feliz. Muito bom o dia. Conseguimos ter um primeiro stint muito forte nos médios, ultrapassando praticamente todo o meio do pelotão com um ritmo muito bom", disse.

Então, um cenário muito estranho, não? Eu tinha Lando na frente que sabia que poderia pegar com ar limpo, mas de repente me vi atrás de Lewis. Duvidei por cinco, 10 voltas, se o seguiria e se tentaria pegar o Lando. De repente, percebi que Lewis estava lutando com os pneus, fui muito mais rápido e tive que soltar. Mas quando vi já era tarde demais para pegar Lando."

O espanhol disse que a situação lhe custou "pelo menos uma boa luta".

"Pelo menos uma boa luta. Acho que teria sido muito divertido atacar o Lando nas últimas cinco voltas."

Questionado se esse é um ótimo retorno para a Ferrari, tendo em vista a performance ruim da Scuderia na França, Sainz respondeu:

"É um ótimo retorno. O carro de hoje em termos de ritmo de corrida foi para mim o topo do meio do pelotão. Mesmo em alguns momentos, fomos tão fortes quanto Pérez na Red Bull", disse.

"Hoje foi um dia muito positivo para a equipe. É uma pena que não termos conseguido tirar esses dois últimos pontos da McLaren e do Lando e ter tido um final forte para a corrida com aquele cenário estranho no final com Lewis", concluiu.

