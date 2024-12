A falta de resultados de Sergio Pérez na Red Bull nas últimas etapas estão deixando claro que não haverá futuro para o mexicano na Fórmula 1 em 2025, apesar de seu contrato. Segundo o site da ESPN, o companheiro de Max Verstappen será demitido após o fim da temporada. A informação também foi apurada pelo Motorsport.com.

Christian Horner deixou claro que uma decisão será tomada após o GP de Abu Dhabi e não se sabe qual será o futuro do mexicano. Inclusive, o chefe da Red Bull se mostrou bastante irritado com a falta de desempenho de Pérez.

"Vou deixar Checo [Pérez] tirar suas próprias conclusões, ninguém o está forçando de uma forma ou de outra. Não é uma situação agradável para ele estar, obviamente".

Foi apurado que uma reunião deve acontecer no dia 9 de dezembro entre Horner, Helmut Marko e Pérez. O encontro será exatamente um dia após a última corrida do ano e definirá se o mexicano seguirá como piloto ou apenas embaixador da equipe.

A extensão do contrato de Pérez não permite que ele seja demitido imediatamente, no entanto, pode ser transferido para outra função que não seja atrás do volante. Daniel Ricciardo é um exemplo que teria o mesmo cargo quando saiu da RB, mas o australiano escolheu romper laços com o time.

Entende-se que Liam Lawson segue como o favorito para tomar o lugar de Pérez, apesar da Red Bull ter cogitado Franco Colapinto - porém, seus últimos acidentes fizeram o time desistirem dessa opção.

Caso essa transferência aconteça, é provável que Isack Hadjar seja promovido para a RB, ao lado de Yuki Tsunoda. Atualmente, o piloto disputa o título da Fórmula 2 com Gabriel Bortoleto, que terá assento na F1 na Sauber/Audi.

A ESPN ainda levanta a possibilidade de um retorno do mexicano com a Cadillac em 2026, quando ela se tornará a 11ª equipe no grid da F1. A popularidade de Pérez na América do Norte pode ajudá-lo a conquistar um bom marketing para o time.

