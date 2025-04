Yuki Tsunoda se prepara para fazer sua primeira corrida pela Red Bull dentro de alguns dias e ainda conta com a pressão extra de correr em casa, no GP do Japão da Fórmula 1. O piloto não teve oportunidade de fazer nenhum teste com o RB21, apenas em simuladores, mas está confiante de que conseguirá dar conta do recado.

O japonês assume o lugar de Liam Lawson após dois resultados completamente negativos do neozelandês no início da temporada. Essa foi uma decisão tomada pela equipe para tentar dar a volta por cima, no entanto, Max Verstappen já deixou claro que o problema está no carro que é muito difícil de ser guiado.

Nesta quinta-feira (3), durante as coletivas de imprensa que começam o fim de semana em Suzuka, Verstappen comentou que ainda não conseguiu conversar muito com Tsunoda desde seu anúncio, mas não está preocupado em dar muitos conselhos:

"No fim das contas, não depende realmente de mim. Ele tem que descobrir por conta própria, porque minha experiência pode não ser igual à experiência dele".

Apesar de parecer um comentário duro, Yuki concorda com a colocação. O japonês não está muito preocupado e admitiu que prefere ter suas próprias conclusões sobre o complicado RB21.

"Mesmo se eu fosse perguntar algo ao Max sobre o carro, acho que ele não iria realmente dizer a verdade", disse de maneira descontraída.

"Por isso, prefiro estudar por conta própria, analisando dados, vídeos onboard e vendo como ele pilota. Já assisti várias vezes aos vídeos das últimas duas corridas dele".

Importante lembrar que Tsunoda já relatou que ainda não sentiu dificuldades em guiar o carro, que tem sido alvo de diversas críticas e reclamações nos últimos meses.

"Testei vários ajustes para melhorar isso e, no fim das contas, acredito que encontrei uma boa direção para começar o fim de semana. Foi uma sessão bastante produtiva".

"Meus engenheiros já me deram algumas indicações preciosas sobre quais aspectos do carro tiram confiança dos pilotos. Isso já está muito claro para mim. Se eu realmente sentir dificuldades, não pretendo pedir ajuda diretamente ao Max. Vou descobrir com meus engenheiros e pela minha própria percepção".

BORTOLETO REVELA CONVERSA COM MARKO, Verstappen mostra DESCONFORTO em situação da RBR, Yuki ALARMADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!