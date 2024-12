Lewis Hamilton teve uma corrida tumultuada no GP do Catar, tendo problemas de subviragem com seu Mercedes, além de ter causado uma falsa largada e uma punição por excesso de velocidade no pitlane. O piloto não está tendo um fim de temporada na Fórmula 1 nada agradável.

O heptacampeão também sofreu com um furo no pneu no meio da corrida devido o retrovisor de Alexander Albon que caiu na reta. Ao fim da corrida, antes de terminá-la, o piloto pediu permissão para abandonar a etapa - apenas para mudar de ideia após receber a autorização.

"Poderia ter sido pior, mas terminei e acabou", disse ele. "Era eu na largada. E o furo foi realmente lamentável. E o pitlane também foi culpa minha. Farei o melhor que puder, mas voltarei amanhã e tentarei de novo";

Hamilton largou em sexto, com seu companheiro de equipe na Mercedes, George Russell, na pole. Apesar de ter 'queimado' a largada, Hamilton perdeu posições para Carlos Sainz, Sergio Pérez e Fernando Alonso na primeira volta.

Os dois pilotos da Mercedes começaram a reclamar do que o chefe da equipe, Toto Wolff, chamou mais tarde de "terrível subviragem" e, embora Hamilton tenha ultrapassado Alonso para ficar em oitavo após a primeira retomada do Safety Car, ele se distanciou do pelotão da frente e não conseguiu desafiar Pérez.

Na 34ª volta, ele sofreu um furo na dianteira esquerda ao mesmo tempo que Sainz, da Ferrari, o que levou à especulação de que ambos foram causados por um campo de detritos deixado na reta principal quando Valtteri Bottas atropelou um espelho retrovisor que havia caído da Williams de Albon.

No entanto, tanto Hamilton quanto Sainz sugeriram que outros objetos, como cascalho e meios-fios, poderiam ter desempenhado um papel importante, já que os pneus dianteiros esquerdos - muito desgastados nesse circuito - estavam no limite de desgaste nesse ponto da corrida.

Hamilton cumpriu a penalidade de cinco segundos em seu pitstop, mas recebeu uma penalidade de drive-through por excesso de velocidade quando o safety car liderou a corrida pelo pitlane. Com isso, ele caiu para a penúltima posição, de onde acabou se recuperando para o 12º lugar, apesar de ter solicitado ao pitwall a retirada do carro.

"Não acertamos o ajuste da asa móvel", disse ele. "Isso já aconteceu muitas vezes. Sim, basicamente não tínhamos asa dianteira suficiente no carro, e o carro simplesmente não virava".

"Então, eu estava subvirando muito por um longo período de tempo. E, sinceramente, para mim, parece que foi isso que levou à falha do pneu. Talvez tenham sido os detritos. Não vi nenhum detrito, para ser sincero, mas não é o ideal. Aconteceu logo quando cheguei à entrada do pitlane".

Hamilton não espera nenhuma mudança no resultado do último GP da temporada neste fim de semana, em Abu Dhabi, onde ele deixará a equipe com a qual venceu seis campeonatos mundiais.

"Não acho que vamos terminar em alta", disse ele. "Isso vai acabar e acho que o importante é como vamos nos apresentar, dar o nosso melhor".

"Não prevejo um fim de semana muito melhor do que o que tivemos nos últimos fins de semana, mas é claro que vou tentar. Entrar com poucas esperanças e talvez sair com um resultado melhor - não faz muita diferença de qualquer maneira".

"Tem sido uma montanha-russa de emoções e estou grato por ainda estar de pé e estar bem. Já tive corridas excelentes e ruins na minha vida. Não há muitas ruins".

