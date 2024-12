O GP do Catar foi 'recheado' de punições por parte da FIA, além de diversos safety cars por acidentes entre os pilotos da Fórmula 1. Inclusive, a McLaren está bastante incomodada com a forma que uma penalidade foi aplicada a Lando Norris e teme que isso possa render "consequências" no campeonato.

Embora a equipe de Woking saiba que o britânico não diminuiu a velocidade durante a bandeira amarela que foi acionada quando o retrovisor de Alexander Albon ficou caído na pista, Andrea Stella acredita que 10 segundos foi extremo.

Ele acredita que a punição foi muito fora de sintonia com o incidente e teme que haja o risco de que circunstâncias repetidas no futuro causem problemas mais amplos.

"Estou aqui reconhecendo que, ao verificar os dados, Lando não diminuiu a velocidade. Mas a falta de qualquer especificidade e proporção é muito preocupante e também é um fator que pode ter um impacto decisivo na busca pelo campeonato".

"Definitivamente, é um material que a FIA deve considerar muito seriamente se quisermos que a justiça faça parte da competição das corridas de F1. É um negócio importante".

"Há um enorme compromisso de todas as equipes, um enorme compromisso de todas as partes, e precisamos garantir que o negócio seja conduzido de forma que algum elemento fundamental de proporção e especificidade seja garantido quando uma penalidade é aplicada. Caso contrário, as consequências podem ficar fora de controle".

"Para mim, parece que em algum lugar deve haver um livro com muita poeira na capa que foi meio que retirado [e alguém disse]: 'Deixe-me ver o que está escrito. Eu aplico isso.'"

Stella explicou que qualquer revisão que ele queira fazer pela FIA é mais sobre como as penalidades serão aplicadas no futuro, em vez de tentar abrir a porta para mudar a penalidade de Norris.

"Esperamos que esse caso de aplicação de uma penalidade tão severa seja revisado pela FIA, e certamente há, em nossa opinião, material para melhorias, uma vez que a FIA aproveitou essa oportunidade para abrir uma revisão de suas operações e aplicação da penalidade", explicou.

"Quanto ao resto, não queremos comentar. Confiamos na FIA em termos de suas decisões, em termos de quando você coloca alguém em uma determinada função - esse é o trabalho da FIA".

"Para nós, expressamos que esperamos que esse seja o caso a ser revisado, mas não queremos fazer nenhum comentário sobre mudanças no diretor de corridas. Não temos os elementos para julgar, então apenas confiamos na instituição que está lá para fazer esse tipo de trabalho".

A McLaren não foi a única a questionar as sanções que a FIA aplicou na corrida, que incluíram uma penalidade de drive-through para Lewis Hamilton por excesso de velocidade atrás do safety car no pitlane.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse à Sky: "As penalidades foram brutais, especialmente para a McLaren - e isso pode custar o campeonato".

"Não sei qual foi a infração, mas o mais importante é que haja consistência. Se o diretor de prova chegar e tiver uma postura rígida, tudo bem, desde que todos saibam que é uma postura rígida e que é preciso obedecê-la".

Importante lembrar que o resultado de Norris afetou diretamente o campeonato de construtores e pode fazer com que ele perca a vice-liderança de pilotos. Atualmente, o britânico tem 349 pontos contra 341 de Charles Leclerc.

Ao olharmos a tabela de equipes, a Ferrari conseguiu se aproximar um pouco mais da McLaren e deixou o campeonato aberto para o GP de Abu Dhabi. A diferença de pontos é de apenas 21 no momento. Se Norris e Oscar Piastri tivessem conquistado uma dobradinha no Catar, o campeonato de construtores também teria sido decidido com antecedência.

