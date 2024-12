George Russell e Max Verstappen protagonizaram uma polêmica no GP do Catar, isso porque o piloto da Mercedes teria sido o principal motivo pelo qual o tetracampeão perdeu a pole position conquistada na classificação da Fórmula 1.

Após dizer que havia perdido o respeito pelo britânico, o holandês ainda recebeu o apoio de Christian Horner, que chamou Russell de "histérico".

Na entrevista após vencer a corrida, Verstappen sugeriu que Russell estava sendo 'birrento' após pedir a penalização do tetracampeão por ele estar pilotando desnecessariamente lento durante a classificação no sábado.

O britânico foi beneficiado com punição de uma posição de Max, no entanto, ele logo perdeu a posição após uma largada ruim de Russell.

Essa não é a primeira vez que os dois se desentendem, nm 2023, no Azerbaijão, após a Sprint, Verstappen foi confrontar o companheiro de equipe pela manobra na volta inicial.

Ao ser questionado se o holandês estava irritado ao perder a pole, Horner disparou: "Digamos que ele não ficou encantado com a decisão".

"Foi uma decisão muito estranha porque, obviamente, nas circunstâncias de ontem, os dois carros estavam em voltas lentas e eu senti que George e a Mercedes fizeram disso uma 'grande refeição'".

"Não havia precedentes em uma volta lenta para que Max acabasse com uma penalidade de um lugar".

"Mas ele transformou o lado mais sujo do grid em uma de suas melhores largadas do ano e estava absolutamente determinado que, onde quer que George freasse, ele frearia mais tarde e transformou aquela posição no grid em liderança até o final da curva 1".

O pole man Max Verstappen, da Red Bull Racing, e George Russell, da Mercedes-AMG F1 Team, conversam no Parc Ferme Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Foi apurado que Verstappen e Russell se envolveram em uma troca de palavras antes do início da corrida de domingo e, com as emoções em alta, perguntaram a Horner se ele estava preocupado com a possibilidade de as tensões ultrapassarem os limites na pista.

"Max, acho que ele ficou desapontado com a situação", explicou. "Se olharmos objetivamente, podemos argumentar que talvez George estivesse pilotando um pouco rápido demais em uma volta lenta, com dois carros lentos à sua frente".

"Então, talvez ele estivesse pilotando de forma imprudente. Portanto, foi frustrante receber aquela penalidade. Mas, sim, ele já estava motivado para vencer essa corrida e acho que isso só aumentou seu entusiasmo para sair bem da linha".

Verstappen tem se manifestado abertamente sobre as penalidades que recebeu nesta temporada, acusando os comissários de bordo de preconceito contra os pilotos britânicos ao sugerir que ele não tem o passaporte correto para o paddock.

Quando Horner disse que essa penalidade era um caso que apoiava essa retórica, ele insistiu: "Não, acho que a penalidade foi mais baseada na histeria de George, que foi bastante histérico neste fim de semana".

"Mas, infelizmente... Acho que houve um pouco de jogo de cintura nisso".



