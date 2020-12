A temporada 2020 da Fórmula 1 pode ter acabado neste domingo (13), mas a de 2021 está apenas começando. E apesar de faltarem quatro meses para o GP da Austrália, ainda temos questões importantes a serem respondidas, como quem ocupará a vaga ao lado de Max Verstappen na Red Bull. E, segundo informações, esse cockpit pode acabar nas mãos de Sergio Pérez.

A Red Bull segue com a situação de Alex Albon em aberto. Após falar inicialmente que tomaria uma decisão até o GP da Turquia, o consultor da marca austríaca, Helmut Marko, aumentou o prazo para após o GP de Abu Dhabi deste final de semana.

Após cobrar Alex Albon publicamente por uma melhora de performance, Marko e Christian Horner suavizaram o discurso, afirmando que estavam ao lado do tailandês, torcendo para que ele justificasse a permanência na equipe para 2021. Do outro lado, seus competidores pela vaga eram o mexicano Sergio Pérez e o alemão Nico Hulkenberg, sendo que este último perdeu força na disputa nas últimas semanas.

Segundo informações do jornalista Ted Kravitz, da Sky Sports F1, canal responsável pela transmissão da categoria para todo o Reino Unido, a Red Bull já teria tomado sua decisão sobre quem será o piloto que estará ao lado de Max Verstappen em 2021: Sergio Pérez.

Em seu tradicional quadro após os GPs, o "Caderno de Ted", o jornalista disse a decisão já foi tomada pela cúpula da marca: Pérez seria o piloto da Red Bull em 2021 enquanto Albon seguirá como piloto reserva e de testes.

Recentemente, Horner havia dito que Albon tem apenas duas opções para 2021: seguir como piloto titular na Red Bull ou passar "um ano no banco". A fala de Kravitz condiz com o discurso do chefe da equipe. Ainda segundo o jornalista, o anúncio deve ser feito ainda na próxima semana.

A informação também foi dada pela equipe de transmissão da Movistar, responsável pela cobertura da F1 na Espanha.

Na lista provisória de entradas da F1 para o próximo ano, apenas as segundas vagas da Red Bull e da AlphaTauri aparecem como "a confirmar". Na equipe italiana, aguarda-se o anúncio de Yuki Tsunoda, que participará do teste de pós-temporada desta semana em Abu Dhabi. Além deles, apenas Lewis Hamilton não está oficialmente confirmado na Mercedes, mas Toto Wolff reitera constantemente que o heptacampeão será piloto da equipe em 2021.

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

