Buscando romper com o momento complicado que vive nas últimas temporadas, a Yamaha vem trabalhando nos bastidores em uma nova versão de sua moto, que viu a luz do dia no primeiro teste de temporada em Jerez.

Tanto Quartararo quanto Álex Rins puderam guiar a nova M1 em Jerez, terminando em 18º e 14º, respectivamente, com 157 completadas entre eles. E apesar do francês preferir aguardar até que a Yamaha tenha analisado os dados do teste para dar seu veredito final, ele deixou claro que as mudanças feitas pela montadora japonesa tiveram um impacto grande na sensação da moto na pista.

"É aquela primeira vez de quando testamos algo novo, não levemente diferente. Esse novo chassi que testamos é realmente diferente. No passado, testávamos coisas diferentes, mas apenas poucas coisas e, agora, para mim, eu senti uma mudança massiva com a moto".

"Foi um primeiro passo para nós, para vermos qual é a direção correta, mas agora temos que fazer outro teste para ver claramente e termos ideias sobre o que fazer na moto. [Com o chassi], estamos focando nas curvas e estamos tentando entender".

"Eu senti uma leve melhora nas entradas, mas não necessariamente nas curvas. É realmente um passo pequeno. Eu tive um pouco mais de feedback na dianteira, e isso era algo que eu sentia falta. Mas não é algo massivo. Foi um pouco melhor, mas ainda estamos devendo muito".

A Yamaha apresentou a mudança total da M1 após persuadir Quartararo a renovar com a marca por mais dois anos. Entre as 'moedas de troca', estão uma repaginação total de várias áreas da moto, incluindo chassi, aerodinâmica e eletrônica. Apenas o motor não foi trocado ainda, com a Yamaha optando por manter o modelo atual de testes - construído na mesma especificação do motor de provas.

"Testamos muitas, muitas coisas, novo chassi, nova aerodinâmica, novo braço oscilante, nova eletrônica. O motor é um motor de teste, então ainda é o mesmo. É difícil de tirar conclusões agora. Claro, temos que analisar bem. Há alguns pontos positivos, outros que não estão trabalhando, infelizmente".

"Mas teremos mais testes em Mugello após Le Mans, então há coisas que podemos modificar e vermos onde é possível melhorar".

Quartararo espera que a Yamaha tenha componentes novos no GP da França em Le Mans no próximo mês, enquanto continua avaliando o pacote de Jerez.

"Vamos usar alguns itens testados hoje porque é sempre melhor testar em pistas diferentes e, para Le Mans, vamos usar algumas coisas que não foram nada mal. Será interessante ver qual é a minha sensação em três pistas bem diferentes, porque Le Mans e Mugello não são como aqui".

