F1: Mercedes 'abre o jogo' sobre reunião com Verstappen em Miami

Nos dias que antecedem o GP de Miami, a Fórmula 1 voltou a ser 'consumida' pela possível ida de Max Verstappen à Mercedes, com o pai do holandês, Jos, mais uma vez 'abrindo a porta' para uma saída do tricampeão da Red Bull. Além disso, o F1-Insider reporta que Jos e Mercedes se reunirão na Flórida.

Entretanto, o chefe das Flechas de Prata, Toto Wolff, negou, nesta terça-feira, que terá uma conversa com os representantes de Max nos Estados Unidos, contrariando as informações do site germânico de F1.

"Esse é um dos rumores. As pessoas 'criam' reuniões, inventam o que está acontecendo com os pilotos, mas essas coisas deveriam acontecer a portas fechadas", afirmou o dirigente austríaco das Flechas de Prata à Reuters.

Wolff também foi questionado sobre a iminente saída do projetista britânico Adrian Newey da Red Bull. “É um engenheiro icônico na F1 com um grande histórico e, novamente, há muitas pessoas falando sobre o que ele poderá fazer e se ele deixará a Red Bull ou não”, limitou-se a dizer Toto.

