Os grids da Moto2 e da Moto3 voltaram à pista de Jerez de la Frontera nesta terça-feira (30) para o primeiro dia de testes da temporada 2024. E a sessão no circuito espanhol foi marcada por um acidente impressionante envolvendo o piloto da Moto2 Ai Ogura.

Ogura, da equipe MT Helmets - MSI, sofreu uma forte queda durante a sessão e, com o impacto na caixa de brita, sua moto Boscoscuro rachou, com a parte da frente terminando grudada na grade de proteção. Veja abaixo um vídeo que mostra como a moto ficou:

Segundo informações divulgadas pela equipe, Ogura não se lesionou no acidente. O japonês, vice-campeão da Moto2 em 2022, está em seu quarto ano na categoria e, atualmente, é o quinto colocado no campeonato, tendo como melhor resultado o quarto lugar no GP do Catar.

Bagnaia 'MOSTRA QUEM MANDA' contra Márquez e Martín em Jerez: E AGORA, Ducati? MotoGP em ESTADO PURO

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #8: Bagnaia mostra quem manda contra Márquez e tudo sobre o GP da Espanha

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!