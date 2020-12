F1: Albon sente que "fez de tudo" para manter assento na Red Bull

Alexander Albon encerrou a temporada de 2020 da Fórmula 1 com um quarto lugar no GP de Abu Dhabi, disputado neste domingo (13), e respirou na briga por um assento na Red Bull em 2021. O piloto tailandês encerrou o campeonato na sétima colocação do mundial de pilotos, com um pódio e duas colocações no top 3 nas últimas três corridas.

Embora Albon não tenha conseguido colocar Lewis Hamilton sob pressão no início da corrida em Yas Marina, ele foi conseguiu reduzir a diferença de nove segundos para apenas 1,5 segundo nas últimas 15 voltas.

A Red Bull considera a possibilidade de substituí-lo por Sergio Pérez na temporada de 2021, mas disse várias vezes que deseja dar ao seu atual piloto o máximo de tempo possível para reivindicar o lugar.

Questionado pelo Motorsport.com após a corrida o que o resultado significa para o seu futuro, Albon disse que estava orgulhoso do desempenho.

"Acho que foi meu melhor fim de semana", disse. "Quero agradecer muito o apoio do pessoal da fábrica e aqui. Não desistimos, continuamos tentando encontrar soluções e me deixando mais confortável com o carro, que é complicado de pilotar."

“Obviamente sob todas as pressões do fim de semana e com tudo o que está a acontecer, estou orgulhoso de mim mesmo e senti que foi um bom final de ano. Se é o suficiente ou não, não cabe a mim dizer, mas sinto que fiz tudo. Vou deixar nas mãos dos outros para decidir."

"Alex fez um trabalho muito bom hoje", afirmou o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner. "Provavelmente foi seu fim de semana coletivo mais forte da temporada e ele fez uma boa corrida. Ele estava colocando Lewis sob pressão no final da prova. Isso agora nos dá um conjunto completo de informações para analisarmos e decidirmos o que vamos fazer."

Questionado sobre quando uma decisão seria tomada, Horner respondeu: "Tenho certeza de que vocês saberão assim que possível. Não vai demorar muito."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Verstappen fecha temporada em grande estilo; veja debate sobre os melhores do ano

PODCAST: "Show" de Russell pode gerar problema para Mercedes?