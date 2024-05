A equipe de advogados do lendário designer da Fórmula 1, Adrian Newey, está negociando com a Red Bull uma saída antecipada de seu contrato, válido até o fim de 2025, permitindo que o britânico se junte a uma nova equipe a tempo da temporada 2026, quando será introduzido o novo regulamento da categoria.

A informação, divulgada pelo jornalista Andrew Benson, da BBC, vem em meio à expectativa de um pronunciamento iminente da Red Bull confirmando a saída de Newey da equipe. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o anúncio deve ser feito antes do GP de Miami deste fim de semana.

Segundo noticiado anteriormente, além do contrato válido até o fim de 2025, Newey possui ainda um período de quarentena de 12 meses estipulado, para que ele não possa levar os principais segredos da Red Bull para uma equipe rival. Isso o impediria de iniciar em uma nova casa antes do começo de 2027.

Por isso, seu time de advogados está envolvido em uma negociação dura com a Red Bull para que ele seja liberado imediatamente de seu contrato, o que o permitiria iniciar na nova equipe a tempo de trabalhar no carro de 2026.

Diz-se que um fator decisivo foi o rompimento do relacionamento com o chefe da equipe, Christian Horner, na sequência da luta pelo poder que ocorreu no início do ano, após as acusações feitas contra ele por uma funcionária.

Isso ocorreu após tensões anteriores, incluindo uma entrevista publicada no final do ano passado, onde Horner disse que o papel de Newey havia mudado e que “a equipe técnica sob seu comando, liderada por Pierre Wache, está fazendo um trabalho maravilhoso para não depender de Adrian”.

Não se sabe o que Newey fará depois da Red Bull – embora pareça haver cinco opções claras: Mercedes, Aston Martin, McLaren, Ferrari ou um afastamento total da F1.

Um argumento contra a Mercedes é que Newey aparentemente acredita que levaria muito tempo para definir o rumo necessário para colocar a equipe de volta ao caminho das vitórias.

Lawrence Stroll está agitando seu talão de cheques para a Aston Martin e Dan Fallows, um colega de longa data de Newey na Red Bull, já está lá. No entanto, Newey ganhou dinheiro suficiente em sua carreira. Para ele, trata-se de fazer coisas que ele gosta.

Isso deixa a Ferrari em boa posição. Não é nenhum segredo que eles o querem lá, mas a questão chave é se ele gostaria ou não uma reviravolta em sua vida, se mudando para Maranello e lidasse com o ambiente político dentro da equipe.

