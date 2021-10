Max Verstappen garantiu a pole position do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 em uma das classificações mais emocionantes da atual temporada. O holandês cravou o tempo mais rápido em sua última tentativa de volta e superou Lewis Hamilton por dois décimos.

A Red Bull ainda conseguiu fechar o top 3 com Sergio Pérez, que não pegou a segunda colocação por apenas 15 milésimos. Os pilotos da equipe austríaca deram azar de pegar um princípio de chuva nos momentos finais do Q3, o que tornou a disputa ainda mais acirrada.

"Foi muito emocionante", disse Verstappen sobre o treino classificatório. "Passamos do Q2 com o composto mais difícil e no Q3 minha primeira volta não foi incrível. Na última, começou a cair uma garoa principalmente no setor final, então não tinha certeza se iria me segurar, mas foi o suficiente para estar na pole position e também ser P1 e P3. Acho que foi um desempenho muito forte."

O holandês dividirá a primeira fila com Hamilton, seu principal rival pelo título e com quem já teve um embate nos treinos livres, ao dividirem a Curva 1. Sobre a largada da corrida, ele comentou: "Acho que é disso que as pessoas gostam. Esperamos fazer um bom começo e depois trabalhar em equipe para obter o melhor resultado possível."

