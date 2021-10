Sergio Pérez disse que o GP dos Estados Unidos foi mais difícil "fisicamente", após terminar em terceiro lugar em Austin.



Max Verstappen garantiu a vitória da etapa norte-americana da Fórmula 1 em uma corrida que contou com uma "guerra de estratégia" entre a Mercedes e Red Bull.

O holandês superou Lewis Hamilton com o undercut na primeira parada e se manteve na frente até o fim. A escuderia austríaca ainda conseguiu fechar o top 3 com Pérez.

Questionado o quão difícil foi a corrida, o mexicano disse que foi fisicamente complicada.

"Eu estava lutando muito. Desde a primeira volta fiquei sem água. Eu não conseguia beber nada", disse.

"Acho que no meio do segundo stint estava começando a ficar bem difícil, você sabe, perder força. Acho minha corrida foi mais difícil fisicamente."

Com os resultados de Verstappen e Pérez em Austin, a Red Bull se aproxima da Mercedes no mundial de construtores - a diferença agora é de 23 pontos.

F1 AO VIVO: Verstappen SEGURA Hamilton após GUERRA ESTRATÉGICA e vence em Austin; veja análise do GP

