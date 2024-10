A dupla da Red Bull, Max Verstappen e Sergio Pérez, não demonstrou preocupação com a acusação que a equipe estaria utilizando um 'babador dianteiro' durante período de parque fechado nas etapas da Fórmula 1.

Verstappen não se demonstrou preocupado com as mudanças do RB20 devido à retirada da peça: "Não estou realmente preocupado com nada disso".

Já Sergio Pérez afirmou que não sabia que dispositivo estava disponível para uso na equipe austríaca:" Eu sabia que isso existia, mas não estava disponível para nós."

"Não, não havia nada que estivéssemos fazendo. Na verdade, nunca conversamos sobre isso. Era impossível".

"Se alguma coisa, por exemplo, eu me lembro aqui que no ano passado foi um evento de sprint, então acabamos com a altura de pilotagem no alto, estava completamente fora disso porque estávamos preocupados com algo como o que aconteceu com a Mercedes [e a Ferrari] que poderia acontecer conosco".

No entanto, Pérez também demonstrou calma em relação à possível impacto no desempenho: "Não, não. Zero".

O dispositivo usado pela Red Bull no 'babador' dianteiro do RB20 permiria alterar a altura do carro. Embora o dispositivo não seja ilegal, as suspeitas recaíram na maneira como os taurinos estariam utilizando: durante parque fechado, o que é ilegal.

