Oscar Piastri, piloto da McLaren na Fórmula 1, alegou que se alguma equipe estiver usando um dispositivo para alterar partes do carro em parque fechado, ela claramente está cometendo uma violação das regras da categoria.

A preparação para o GP dos Estados Unidos está sendo dominada pela polêmica em relação ao dispositivo usado pela Red Bull no 'babador' dianteiro do RB20 permitindo alterar a altura do carro. Embora o dispositivo não seja ilegal, as suspeitas recaíram na maneira como a equipe de Milton Keynes estaria utilizando: durante parque fechado, o que é ilegal.

Isso foi negado pela equipe e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) deixou claro que não há nenhuma evidência de competidores utilizando o sistema fora dos regulamentos. Mas, falando antes do retorno da categoria, e diante da luta entre McLaren e Red Bull pelo título, Piastri enfatizou que isso não se enquadra em um caso de equipe explorando as áreas cinzentas do regulamento, indicando que o 'buraco' dessa história é mais fundo.

"Nós estamos explorando os limites do regulamento técnico", ele disse. "Todos fazem e é isso que torna a F1 o que é. Mas, pelo que ouvi e pelo que foi dito, isso não é explorar os limites: é claramente uma quebra de regras. Não sei de quem é o carro ou se está em algum carro, mas obviamente existem relatos disso. Porém, se isso é algo que está sendo utilizado, claramente não está sendo explorado os limites, saiu da zona cinzenta e foi para uma zona escura."

Piastri destacou que seria necessário questionar os rivais se houve uma mudança notável no comportamento do carro em comparação com as corridas recentes, assim como a McLaren foi colocada nos holofotes por conta da polêmica recente do mini-DRS na asa traseira.

"Se houver uma diferença grande, então claramente haverá algumas perguntas", disse. "Se não for... Bom, não se sabe. Nosso mini-DRS era legal. Contudo, mesmo assim tivemos que fazer mudanças. Veremos se tem algum impacto."

Lando Norris acredita que o posicionamento da FIA não vai causar nenhuma mudança dramática no ritmo da Red Bull, mas reconhece que pode fazer alguma diferença: "Uma coisa é ter no seu carro, outra é o quanto você explora e usa isso, o que nós não temos ideia. Se tem os ajudados, se eles tiverem usando da forma como as pessoas acreditam que estão, então, talvez, isso mude em nossa direção."





"Não acredito que vá mudar o esquema das coisas, mas quando olhamos para certas classificações e as diferenças em certas corridas neste ano que foram divididas por centenas de segundos no quali ou por milésimos, talvez você diga: "ok, bom, talvez isso tenha ajudado nesse e nesse ponto."

"Acredito que é bom que a FIA esteja fazendo algo. Existe uma diferença entre as coisas que estão no 'preto e no branco' como essa e existe diferença na Fórmula 1 entre explorar os limites e criar novas coisas, inovar dentro do espaço que é permitido. E penso que nós, McLaren, fizemos um bom trabalho nisso, mas estamos certos de que não iremos mais longe do que isso."

