Sergio Pérez terminou a terceira etapa da temporada de 2022 da Fórmula 1 em segundo lugar, atrás de Charles Leclerc, depois de ver seu companheiro de equipe Max Verstappen sofrer o segundo abandono do ano.

O mexicano, que com o P2 na Austrália ocupa a quarta posição no campeonato de pilotos, celebrou o resultado, mas lamentou o fato da corrida ter acabado cedo para Verstappen: "Muito azar".

Com o resultado em Melbourne, o atual campeão mundial cai para a sexta posição na classificação geral de pilotos.

Em entrevista após a corrida, Pérez falou sobre a 'briga de posições' contra Lewis Hamilton e elogiou a forma como o piloto da Mercedes batalha nas pistas.

"A largada foi meio complicada, eu estava mantendo minha posição e Lewis me ultrapassou. Ele fez uma ótima tomada na curva 1, freou muito tarde e aí eu fui tentando chegar nele até dar o safety car virtual. O primeiro stint foi muito ruim em termos de degradação. Com os pneus duros, tivemos um pouco de azar porque perdi duas posições, que recuperamos depois."

"Com Lewis, ele é muito determinado, um piloto muito duro, mas muito justo. Sempre nos divertimos juntos", concluiu.

O mexicano da Red Bull comemorou o resultado obtido em Melbourne, mas lamentou o fato de seu companheiro de equipe, Verstappen, ter abandonado a prova.

"É um bom resultado, mas infelizmente perdemos Max. Teria sido ótimo ter um pódio duplo para a equipe. Mas tivemos muito azar nas primeiras corridas."

