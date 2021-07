A FIA confirmou que Sergio Pérez largará do pitlane no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, após sua equipe, a Red Bull, fazer mudanças em seu carro devido à performance na corrida sprint do sábado, quando rodou durante uma batalha com Lando Norris. O mexicano danificou sua RB16B e, com isso, não teve ritmo para fazer uma prova de recuperação.

Pérez estava em 18º, atrás de Nicholas Latifi quando a equipe o chamou para abandonar no início da última volta. Oficialmente, ele largaria em 20º. Mas a Red Bull aproveitou a oportunidade para fazer mudanças significativas em seu carro.

Ele será o único piloto com a chance de ter modificações no carro já que as regras de parque fechado estão aplicadas desde o fim do TL1 na sexta.

A equipe espera que a revisão de ajustes dará a Pérez o ritmo para ultrapassar e escalar o pelotão na corrida de hoje. A maior mudança é uma especificação diferente para a asa traseira.

A FIA escreveu: "O componente foi substituído com a aprovação do delegado técnico da FIA após um requerimento escrito da equipe, seguindo o determinado pelo Artigo 34.2 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1 para 2021".

"Mas como a asa traseira é diferente da usada originalmente e outras mudanças foram feitas ao ajuste da suspensão e resfriamento dos freios dianteiros (também após a aprovação do delegado), o carro número 11 deverá largar do pitlane, seguindo o Artigo 34.8b".

A Red Bull também aproveitou a oportunidade para dar a Pérez sua terceira unidade de armazenamento de energia e controle eletrônico, o que lhe renderia uma punição em condições normais.

Após a rodada do sábado, Pérez sugeriu que sofreu com o tráfego: "Aqui deve ser o lugar onde estou sofrendo mais. Sofri muito com o ar sujo, não sei se é relacionado à carga menor de combustível ou algo do tipo, mas sofri com o ar sujo no começo da prova".

