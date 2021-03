A Fórmula 1 chega ao último dia da pré-temporada de 2021 no Bahrein. E em uma sessão sem incidentes, a maioria dos pilotos que foram à pista na manhã deste domingo (14) conseguiu tempos de volta melhores do que estávamos vendo nas manhãs anteriores. Sergio Pérez encerrou sua participação na pré-temporada com o melhor tempo do final de semana até aqui.

Para a última manhã de testes, as equipes escalaram Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lando Norris, Lance Stroll, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher e George Russell. O piloto da Williams é o único que corre pela primeira vez neste domingo, já que na sexta o carro ficou com o piloto de desenvolvimento Roy Nissany e no sábado com seu companheiro Nicholas Latifi.

Assim que a pista foi liberada, boa parte do grid não perdeu tempo e já saiu para dar suas primeiras voltas. E já de cara tivemos bons tempos de volta, com Leclerc assumindo momentaneamente a ponta com 01min32s959 com pneus C3, mas sendo rapidamente desbancado pelo 01min32s803 de Schumacher, com o mesmo composto.

Em meio a programas de testes diferentes dos pilotos, com alguns priorizando simulações de corrida em vez de voltas rápidas, Bottas optou por dar o máximo de voltas possível, para compensar a falta de quilometragem da Mercedes nos primeiros dias. Em uma hora, o finlandês havia dado cerca de 20 giros pela pista, o maior número entre os pilotos do dia.

Enquanto Leclerc terminava a hora na frente, com 01min30s486, ainda usando os pneus C3, Russell fazia um programa diferente dos demais, intercalando voltas rápidas com simulações de corrida para compensar o tempo perdido e entender sua Williams o mais rápido possível.

Na marca de duas horas de sessão, a pista ficou bastante movimentada, mas sem melhoras nos tempos dos pilotos, que estavam focados em fazer simulações de corrida.

Com 90 minutos para o fim, Pérez assumiu a ponta da sessão ao marcar 01min30s309.

Na entrada da última hora, boa parte dos pilotos chegaram à marca de 70 voltas na sessão. Raikkonen foi o piloto que mais andou ao longo das quatro horas, com 91 voltas, seguido de Bottas com 86 e Leclerc com 80. Apesar dos tempos de volta baixos, com vários andando na casa de 01min30s, adquirir quilometragem parece ter sido o ponto-chave desta manhã no Bahrein.

Novamente, a FIA acionou a bandeira vermelha com cinco minutos para o fim da sessão para realizar testes em seu sistema, encerrando a atividade de pista um pouco mais cedo. No final, nenhum piloto bateu o 01min30s187 de Sergio Pérez, que terminou a manhã como o mais rápido da pré-temporada até aqui, superando a volta de Valtteri Bottas na tarde do sábado.

Em segundo, uma boa exibição de Charles Leclerc com a Ferrari, marcando 01min30s486, seguido de Lando Norris com a McLaren. Fechando o Top 10 da manhã, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, George Russell, Kimi Raikkonen e Lance Stroll.

O último dia da pré-temporada da F1 no Bahrein segue, com a sessão da tarde começando às 9h, horário de Brasília, terminando às 13h. No Brasil, o único modo de acompanhar a transmissão é através da F1TV, enquanto no Motorsport.com você acompanha os relatos de cada sessão, as principais notícias do Bahrein e vídeos em nosso canal do YouTube com análises do que acontece na pista.

Confira os tempos da manhã deste domingo no Bahrein:

1. Perez, Red Bull, 1m30.187s

2. Leclerc, Ferrari, 1m30.486s

3. Norris, McLaren, 1m30.661s

4. Gasly, AlphaTauri, 1m30.828s

5. Ocon, Alpine, 1m31.310s

6. Schumacher, Haas, 1m32.053s

7. Bottas, Mercedes, 1m32.406s

8. Russell, Williams, 1m32.731s

9. Raikkonen, Alfa Romeo, 1m35.274s

10. Stroll, Aston Martin, 1m36.100s

PRÉ-TEMPORADA F1: MERCEDES se encontra e MCLAREN segue SURPREENDENDO; veja RAIO-X

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.