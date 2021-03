F1: Verstappen não vê Red Bull como favorita para 2021

Apesar de Valtteri Bottas ter terminado o sábado como o mais rápido do dia da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, os testes não foram dos mais tranquilos para a Mercedes, que terminou ontem (14) como a equipe com menos voltas completadas. Mas Max Verstappen se recusa a analisar a fundo as dificuldades da equipe alemã, afirmando que a Red Bull não é a favorita para a temporada.

Em comparação, a Red Bull fez cerca de 100 voltas a mais que a Mercedes com o RB16B entre Verstappen e Sergio Pérez, que tiveram dois dias quase sem problemas. Na sexta, o holandês disse que o carro era "previsível", respondendo bem às mudanças de configuração.

Mas Verstappen evita olhar demais para as dificuldades da Mercedes na pré-temporada, afirmando que era cedo demais para falar se a Red Bull está em forma melhor que nos anos anteriores.

"Ainda é cedo para dizer. Fiz apenas o primeiro dia. Foi um dia positivo porque conseguimos dar muitas voltas, diferente de anos anteriores. No fim do dia, é um teste. A quantidade de vezes que a Mercedes liderou os testes nos últimos anos não foi alta. Então não fala muito sobre performance pura".

"Para nós, o objetivo é juntar o máximo de informação possível".

No sábado, a Mercedes se recuperou com Bottas liderando o dia, mas tanto ele quanto Lewis Hamilton reclamaram da traseira doW12. Perguntado pelo Motorsport.com se a Red Bull teria a denominação de favorita para a primeira corrida, Verstappen disse: "Não acho que somos favoritos".

"Se a Mercedes venceu tantos campeonatos em sequência, acho que tudo segue como antes".

A Red Bull tem tradicionalmente inícios de temporada mais lentos antes de ganhar performance ao longo do ano, sendo uma das grandes fraquezas da equipe nos últimos anos, impedindo uma disputa contra a Mercedes.

Apesar de Verstappen ter dito que o carro parecia "muito positivo" após o primeiro contato, ele acredita que é muito cedo para fazer se a Red Bull conseguirá começar a temporada mais forte que nos outros anos.

"É cedo para dizer. Ninguém mostrou nada ainda. Estou apenas feliz comigo mesmo por ter feito tantas voltas, porque isso é importante. Os engenheiros e o pessoal na fábrica querem o maior número de informações possível, e depois vamos descobrir no Q3 e na primeira corrida onde estamos".

