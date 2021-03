Após um primeiro dia de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein onde terminou com o melhor tempo da sexta, Max Verstappen deixou a entender que o RB16B, carro da Red Bull para 2021, se livrou de uma das piores características do modelo do ano passado, tornando-se "previsível" para guiar.

Na pré-temporada do ano passado, já era possível ver que Verstappen e Alex Albon sofriam com as anomalias aerodinâmicas do RB16, que resultaram em uma traseira instável, tornando o carro difícil de ser guiado.

Com a equipe trabalhando duro ao longo do ano para resolver esse problema, o RB16 se mostrou forte nas retas desde que saiu dos boxes pela primeira vez na sexta. Refletindo sobre o novo carro, Verstappen disse estar feliz com o primeiro contato, já que o carro entrega algo que ele pode ter total confiança.

"A sensação após as primeiras saídas, tendo ajustado algumas coisas, foi bem positiva", disse ao canal holandês Ziggo Sport. "Em um momento, tive um balanço bom no carro e era legal para pilotar. Era muito, como dizer, previsível!".

Além da boa sensação que Verstappen teve do carro, o holandês teve um dia quase tranquilo, completando 139 voltas. E com a Red Bull tendo no passado pré-temporadas bem mais complicadas, o piloto disse que não havia nenhuma reclamação.

"Se você olhar para um dia com hoje, só dá para fazer uma certa quantia de voltas, e é isso que você quer fazer. Especialmente aqui no Bahrein, que é pesado para os pneus. Ainda mais hoje, que estava muito quente e ventando demais. Foi um dia positivo".

"Fazer muitas voltas sempre foi meu objetivo. Isso está na tabela de todos os dias. Mas geralmente não é possível por algum motivo, o que não aconteceu hoje".

