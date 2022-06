Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira os trabalhos para o GP do Azerbaijão. A primeira sessão de treinos livres foi marcada por uma série de incidentes com carros e pilotos reclamando demais do porpoising. Mas no final, foi Sergio Pérez quem terminou na ponta, com Charles Leclerc e Max Verstappen na sequência.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell, Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Apesar de muito criticado em sua estreia, em 2016, Baku caiu no gosto do público nos anos seguintes, por sempre entregar corridas imprevisíveis, além dos desafios da pista, que mistura elementos como curvas apertadas e de baixa velocidade com a longa reta principal.

O safety car virtual foi acionado ainda nos primeiros minutos. Schumacher foi obrigado a parar na lateral da pista com problemas hidráulicos. A transmissão mostrou pouco depois a água saindo do radiador da Haas do alemão.

Nos primeiros 15 minutos, o grid apostava nos pneus médios. Verstappen liderava com 01min46s932, com Leclerc e Pérez na sequência, a sete décimos, e Alonso e Sainz completando o top 5.

O SC virtual voltou a dar as caras com 44 minutos ainda no relógio. Latifi avisou a Williams pelo rádio que o carro havia morrido, soltando bastante fumaça no momento da parada, em uma das áreas de escape de Baku.

Por se tratar de uma pista de rua, pouco abrasiva, a evolução a cada volta era notável, com os tempos caindo nos minutos seguintes. Na metade da sessão, Verstappen seguia na ponta, agora com 01min46s477, tendo Pérez em segundo, a menos de um décimo. Leclerc era o terceiro, mas já a mais de 0s5, com Gasly e Tsunoda fechando o top 5. Sainz era o sexto, Hamilton o 11º e Russell 13º.

A segunda metade da sessão foi marcada pelo uso dos pneus macios, ajudando a derrubar ainda mais os tempos de volta. Em sua primeira tentativa com os compostos vermelhos, Verstappen já baixou de cara para 01min45s810.

Mas a 15 minutos do fim, era Pérez quem liderava com 01min45s476, botando mais de três décimos para Verstappen, com Leclerc e Sainz na sequência. Gasly era o quinto, à frente de Hamilton, Alonso e Tsunoda.

No final, foi Sergio Pérez quem terminou na ponta, com 01min45s476, com Charles Leclerc em segundo a 0s127 e Max Verstappen em terceiro a 0s334. Completaram o top 10: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, George Russell, Pierre Gasly e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP do Azerbaijão. A sessão está marcada para 11h, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

