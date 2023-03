Carregar reprodutor de áudio

Se preparando para começar a sua terceira temporada com a Red Bull na Fórmula 1, Sergio Pérez teve um papel importante como 'escudeiro' do seu companheiro de equipe, o bicampeão mundial, Max Verstappen - especialmente no ano de novato no esquadrão de Milton Keynes.

O piloto mexicano, que perdeu muito tempo e pontos para Lewis Hamilton em corridas como na Turquia e Abu Dhabi para colaborar com o holandês, precisou da ajuda de Verstappen para faturar o segundo lugar no campeonato de pilotos - o que acabou não acontecendo por um ponto. Charles Leclerc se sagrou vice.

Verstappen, por outro lado, não quis ajudar, como pode ser visto no GP de São Paulo. O bicampeão, que não obedeceu a ordem para destrocar as posições em Interlagos, disse no rádio da equipe após a corrida: "Não me peça para fazer algo assim de novo. Tenho motivos para isso." Pérez respondeu ao companheiro de equipe alegando que ele "mostrou sua verdadeira face", mas logo depois deu um passo para trás - contudo, ficou claro que algo estava errado.

Falando sobre o equilíbrio dentro do time antes do início da temporada, o mexicano deixou claro que espera que as coisas sejam diferentes em 2023.

"É sempre muito importante poder trabalhar em equipe, então, se eu perceber que não recebo apoio este ano, não vou retribuir", disse Pérez à Fox Sports México. "Não devemos perder um fator muito importante: estamos enfrentando uma temporada bastante apertada este ano, seis carros podem lutar pelo título. Portanto, é absolutamente importante que colaboremos em muitas corridas."

"Sem dúvida este ano vai determinar muitas coisas, quão bom eu sou, quanto tempo quero continuar no esporte. É um ano importante para mim. Se você não tem 100% de vontade de acordar cedo, treinar todos os dias, cuidar da alimentação o ano todo, dar ao esporte tudo o que você precisa dar, se você não tem 100%, não há razão para continuar até os 90 anos."

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music