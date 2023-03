Carregar reprodutor de áudio

Prestes a dar o pontapé inicial à temporada 2023 com o GP do Bahrein neste fim de semana, a Fórmula 1 divulgou nesta quinta-feira sua vinheta oficial para o campeonato deste ano, com a presença dos novatos do certame.

O australiano Oscar Piastri estreia pela McLaren, o norte-americano Logan Sargeant debuta pela Williams e o holandês Nyck de Vries faz sua primeira temporada como titular pela AlphaTauri. Já o alemão Nico Hulkenberg, que disputou 181 GPs na F1, volta ao grid pela Haas em 2023.

Piastri substituiu o veterano compatriota Daniel Ricciardo, agora reserva da Red Bull. Sargeant assume a vaga do canadense Nicholas Latifi, que deixou o grid. De Vries fica com o cockpit do francês Pierre Gasly, que substitui o espanhol Fernando Alonso na Alpine. O bicampeão mundial agora correrá pela Aston Martin, assumindo o carro que era do alemão Sebastian Vettel, que se aposentou da F1 no fim de 2022.

Já 'Hulk' substitui o também germânico Mick Schumacher, que será reserva da Mercedes em 2023. No vídeo do tweet abaixo, o Motorsport.com te mostra a vinheta oficial do campeonato deste ano da F1:

