O GP do México teve Max Verstappen como campeão, mas a vitória do holandês - que já é campeão mundial e a Red Bull já é campeã de construtores - não interfere nas brigas que ainda acontecem nas tabelas da Fórmula 1. Teve mudança na vice-liderança do campeonato de pilotos e tem equipe se aproximando nos construtores.

Dono da festa neste domingo, Sergio Pérez conquistou - pelo segundo ano consecutivo - o terceiro lugar na sua corrida em casa, somado ao sexto lugar conquistado por Charles Leclerc, em um fim de semana discreto da Ferrari, o piloto da Red Bull assumiu novamente a vice-liderança do mundial de pilotos e abriu uma margem mínima de 5 pontos. Além disso, George Russell ultrapassou Carlos Sainz após a corrida deste domingo.

No campeonato de construtores, a diferença da Ferrari, segunda colocada, para Mercedes, terceira, caiu para apenas 40 pontos restando duas corridas para o fim do campeonato.

Confira a situação do campeonato de pilotos:

Confira situação do campeonato de construtores

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 696 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 37 40 - 2 Ferrari 487 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15 15 18 - 3 Mercedes 447 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 29 31 - 4 Alpine 153 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - 18 6 4 - 5 McLaren 146 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 22 1 8 8 - 6 Alfa Romeo 53 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - 1 - 7 Aston Martin Racing 49 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - 12 8 4 - - 8 Haas F1 Team 36 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - 2 - - 9 AlphaTauri 35 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 1 - 1 - - 10 Williams 8 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - 2 - - -

