Lewis Hamilton admitiu que a Red Bull estava "rápida demais" para a Mercedes no GP da Cidade do México de Fórmula 1, depois que suas esperanças de uma vitória estratégica não deram certo.

Tanto Hamilton quanto George Russell começaram a corrida com pneus médios, com a Mercedes tentando contrariar a largada da Red Bull com borracha macia, já que Max Verstappen queria cobrir a ameaça na primeira curva.

Embora parecesse que a Mercedes tentaria ir longe na corrida com os médios e mudar para os macios no final, a equipe deu o salto para o composto duro com Hamilton antes da metade da corrida, com Russell seguindo o exemplo.

A dupla poderia ocasionalmente igualar as Red Bulls em ritmo, mas a aposta de esperar que os pneus médios dos carros de Verstappen e Sergio Pérez desaparecessem não funcionou, pois o desgaste dos pneus se mostrou baixo ao longo da corrida.

"Eu estava muito perto naquele primeiro stint", disse Hamilton sobre a parte inicial com os pneus médios. "Mas acho que a Red Bull estava claramente muito rápida hoje. Em última análise, talvez eles tenham tido a melhor estratégia de pneus.

"Não tenho certeza se [o duro] era o pneu certo no final. Achei que deveríamos ter começado com o macio, obviamente.

"Foi bom no primeiro stint. Parabéns ao Max, é ótimo estar aqui e separar os dois (piloto da Red Bull no pódio)."

