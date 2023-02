Carregar reprodutor de áudio

Terminaram os ensaios! Neste sábado, foi encerrada a pré-temporada 2023 da Fórmula 1, com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, liderando o último dia dos testes de Sakhir, no Circuito Internacional do Bahrein.

Pérez cravou a marca de 1min30s305 de pneus macios C4 e superou o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes calçada com gomas ultramacias C5, por 0s359 (a tabela completa, incluindo o número de voltas, você vê mais abaixo).

O top 3 foi completado pelo ex-companheiro finlandês de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas, hoje competidor da Alfa Romeo que fez uma volta rápida nos minutos finais da sessão vespertina e derradeira deste sábado, o último de três dias de testes de pré-temporada no Bahrein.

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o quarto, à frente do companheiro espanhol Carlos Sainz. Yuki Tsunoda, japonês da AlphaTauri, foi o sexto, superando o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas.

Na sequência, apareceu o britânico George Russell, companheiro de Hamilton na Mercedes. O nono colocado foi o bicampeão mundial Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin, uma das equipes que se destacou nas atividades de Sakhir.

Ele ficou à frente do brasileiro Felipe Drugovich, que substitui o lesionado Lance Stroll, titular da Aston. O paranaense pode correr no GP do Bahrein no próximo dia 5 de março caso o canadense não se recupere de fraturas nos punhos.

