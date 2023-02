Carregar reprodutor de áudio

O chefe de equipe da Aston Martin na Fórmula 1, Mike Krack, confirmou que o alemão Sebastian Vettel é uma das opções para substituir o lesionado Lance Stroll, canadense que é titular do time em 2023 ao lado do recém-chegado Fernando Alonso, no GP do Bahrein no próximo fim de semana. O espanhol é justamente o substituto do germânico na escuderia britânica de Silverstone, após o tetracampeão mundial se aposentar no fim de 2022.

Stroll sofreu fraturas nos punhos e foi substituído no pré-temporada 2023 da Fórmula 1, disputada entre a última quinta-feira e este sábado, também no Bahrein, pelo brasileiro Felipe Drugovich, que até então era o mais cotado para correr a etapa de Sakhir caso o canadense não pudesse.

O chefe da Aston reiterou que Stroll ainda é o 'plano A' e que outras alternativas não serão consideradas enquanto a situação de Lance não for definida. Entretanto, caso o canadense tenha um quadro mais sério e também não possa correr no GP da Arábia Saudita, Vettel é uma das opções, além de Drugovich. Neste caso, porém, com mais tempo hábil de preparação para Sebastian caso o companheiro de Alonso não possa correr em Jeddah, o alemão é considerado uma boa alternativa.

Krack confirmou que contatou Vettel desde que Stroll se lesionou, mas não detalhou se o tetracampeão mundial demonstrou interesse em correr ou não. “Tive alguns telefonemas com Sebastian”, disse o dirigente luxemburguês quando questionado pelo Motorsport.com sobre se eles haviam se falado nos últimos dias. “Mas isso também aconteceu no ano passado e continuará no futuro.”

Questionado sobre se Vettel havia indicado interesse em correr, disse: “Não vou te contar”. No entanto, questionado sobre se o tempo mais longo para a etapa saudita daria a Vettel mais tempo de preparação caso Stroll não esteja disponível, Krack pareceu deixar a porta aberta.

“Isso é muito, muito hipotético”, destacou. “Antes de tudo, nosso plano é ter Lance no carro. E então continuamos a ver tal situação porque temos o GP do Bahrein primeiro, isso vem antes de falarmos sobre Jeddah. Não tomamos a decisão final. Essa é a questão."

“Não se esqueça de uma coisa: ele (Vettel) tinha um plano muito completo em mente para sua aposentadoria. E acho que isso também é algo que você deve respeitar. Então vamos ver", seguiu Krack.

“Eu honestamente não sei. Ele (Stroll) é o nosso plano A, obviamente: queremos ter Lance de volta no carro, mas temos que esperar, ver o que ele diz e o que os médicos vão avaliar no momento certo."

"Teremos que ver como a situação está se desenvolvendo dia a dia. É como no futebol, você tem jogadores um pouco machucados e você espera o último momento, então decide se eles podem jogar ou não. O plano B nós ainda temos de decidir. Temos alguns planos B, mas temos que tomar uma decisão sobre o plano B quando o plano A não for possível. É muito simples", completou o chefe da Aston.

