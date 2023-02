Carregar reprodutor de áudio

O grupo Red Bull decidiu que venderá a AlphaTauri caso a equipe italiana não se mude para a Inglaterra. A decisão se deve ao fato de que a marca de energéticos considera que seu 'time B' na Fórmula 1 não traz retornos de marketing significativos para compensar os custos de sua operação.

A informação é da renomada Auto Motor und Sport, revista/site da Alemanha. Segundo o conceituado repórter Michael Schmidt, a 'nova visão' da Red Bull sobre a AlphaTauri (antiga Toro Rosso, com a mudança de nome acontecendo para promover a marca de moda do grupo de energéticos) também se deve à ascensão de Oliver Mintzlaff como o novo chefe de esportes depois da morte do antigo CEO, Dietrich Mateschitz.

De acordo com a publicação, a AlphaTauri, que recebeu 100 milhões de dólares a menos que a Red Bull pela premiação da última temporada, quando foi nona -- a escuderia 'principal' foi a campeã --, precisa do 'excedente' financeiro do time do holandês Max Verstappen para 'bancar' sua operação.

Segundo a AMuS, o atual modelo da AlphaTauri, com a sede da equipe em Faenza, na Itália, e seu centro de aerodinâmica em Bicester, na Inglaterra, não está sendo eficiente. Além disso, "o nível de sinergia com a Red Bull também não é totalmente explorado". A reportagem afirma que "a pressão financeira também é causada pelo fato de que várias filiais da marca de moda pertencentes ao império Red Bull estão prestes a fechar.

Tendo isso em vista, a cúpula da Red Bull que a AlphaTauri deve ir para a Inglaterra ou ser vendida. "A mudança da equipe para o país britânico e a deixaria mais próxima da 'RBR', o que economizaria custos no médio prazo", reporta Schmidt. Caso isso não aconteça, já há três interessados em adquirir o time de Faenza. Estes são os mesmos três que manifestaram à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) o desejo de entrar na F1.

"As regras permitem um máximo de doze equipes. Comprar uma equipe existente é a solução mais fácil e barata para os interessados ​​em entrar na categoria. Mesmo que cerca de 700 milhões de dólares (cerca de 3,7 bilhões de reais, no cotação atual) sejam o preço de compra", diz o AMuS.

Os tais três interessados são a Andretti, cuja 'novela' pela entrada na F1 já é amplamente conhecida, a Hitech GP, equipe de categorias juniores de monopostos, e a Mumbai Falcons Racing Team, que compete na Fórmula Regional do Oriente Médio e na Fórmula 3 da Ásia, informa a reportagem.

Ainda de acordo com a publicação, a favorita do momento é a Hitech GP, pois ela tem conexões com a Red Bull: por exemplo, na última temporada da Fórmula 2, o estoniano Juri Vips, ex-integrante da academia da marca de energéticos, correu pelo time de Oliver Oakes.

A Hitech GP também recebeu o neozelandês Liam Lawson, da academia da Red Bull, e o franco-argelino Isack Hadjar, outro jovem talento apoiado pela marca de energéticos, correrá pela escuderia na F2 em 2023.

Quanto ao financiamento da Hitech, a equipe "foi financiada por Dmitry Mazepin (empresário pai do piloto russo Nikita Mazepin, ex-Haas F1). Por causa da guerra da Ucrânia, Mazepin teve que renunciar ao cargo de 'doador'. Enquanto isso, o dinheiro deve vir de Dubai", completa a AMuS.

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #Boletim – Detalhes sobre Stroll e Drugovich com boa chance para o GP do Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: