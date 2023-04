A Fórmula 1 realizou neste sábado, em Baku, a primeira corrida sprint da temporada 2023. E na prova curta do Azerbaijão, Sergio Pérez foi o vencedor, se aproveitando do uso do DRS para superar Charles Leclerc, que terminou em segundo, com Max Verstappen em terceiro.

Completaram o top 8 que pontuam na prova deste sábado: George Russell, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Lance Stroll.

Para 2023, a F1 introduziu um novo formato de fim de semana com sprint, isolando a prova de domingo. Ao acrescentar uma classificação própria no sábado, a sprint deixa de influenciar o GP, com o quali da sexta-feira determinando o grid de largada. Agora, a corrida de curta duração passa somente a valer pontos para o campeonato.

Na classificação da sprint, realizada mais cedo neste sábado, Leclerc conseguiu a segunda pole do fim de semana, mesmo com a batida nos segundos finais do SQ3. Ele terá ao seu lado na primeira fila Pérez, enquanto Verstappen e Russell vêm na sequência, com Hamilton em sexto e Alonso em oitavo.

Para a corrida, 90% do grid apostou nos pneus médios, enquanto somente Bottas e Norris apostaram no composto macio. Já a Williams confirmou que Sargeant não participaria após seu acidente na classificação, enquanto Ocon largou do pitlane.

Na largada da prova de 17 voltas de duração, Leclerc largou bem, passando pela primeira curva sem problemas, com Pérez em segundo, enquanto Russell e Verstappen tinham uma disputa intensa. O britânico da Mercedes levou a melhor, subindo para terceiro.

Ao final da primeira volta, Leclerc liderava com Pérez em segundo, enquanto Russell, Verstappen, Sainz, Hamilton e Alonso vinham na sequência. Mas, neste momento, o SC virtual foi acionado. Tsunoda bateu o carro no segundo setor, e o impacto fez com que o pneu se soltasse do carro, ficando pela pista.

A necessidade de limpeza da pista e a demora no processo fez com que a direção de prova acionasse o SC físico na volta seguinte.

A relargada veio na volta 6. Leclerc se posicionou bem, com Pérez ficando em segundo. Já Verstappen soube contra-atacar Russell para retomar a terceira posição. Sainz era o quinto, enquanto Hamilton caía para sétimo, atrás de Alonso.

No final da sétima volta, a direção de prova liberou o uso do DRS e, com isso, Leclerc acabou virando presa fácil para Pérez na reta principal. Na reta oposta, o monegasco pôde acionar a asa móvel contra o mexicano, mas sem conseguir retomar a posição. Com isso, Leclerc passou a ter que se preocupar com Verstappen, que estava a menos de 1s.

Mas, preocupados com a queda de rendimento dos pneus, os pilotos da frente passaram a adotar um comportamento mais conservador, sem disputas intensas entre os ponteiros.

Com isso, Sergio Pérez não teve problemas para vencer a corrida sprint deste sábado, tendo Charles Leclerc em segundo e Max Verstappen em terceiro. Completaram o top 8 que pontuam na prova deste sábado: George Russell, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Lance Stroll.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku no domingo para o GP do Azerbaijçao, quarta etapa da temporada 2023. A largada está prevista para 8h30, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. O grid terá novamente Charles Leclerc na pole, mas com Max Verstappen ao seu lado, Sergio Pérez e Carlos Sainz na segunda fila e Lewis Hamilton e Fernando Alonso fechando o top 6.

