F1: Ocon larga do pitlane e Sargeant fora da sprint

A vida não está fácil para Alpine neste fim de semana no Azerbaijão. Depois de passar toda a sexta-feira tendo que mexer e consertar o carro de Pierre Gasly, agora é Esteban Ocon que deu 'dor de cabeça' para a equipe e irá largar do pitlane tanto na sprint quanto no GP de Fórmula 1 no domingo.

Após a classificação sprint, a equipe de Enstone precisou tirar o carro do francês do regime de parque fechado para alterar alguma configuração/especificação de peça. Com o novo formato de fim de semana sprint, a punição é aplicada para ambas as corridas.

Embora os sábados dos fins de semana de sprint sejam agora completamente independentes em termos de não terem impacto no grid de domingo, isso não significa que as equipes e os pilotos estejam totalmente livres de suas amarras. Em uma tentativa de reduzir os custos, a F1 tem adotado, há muitos anos, uma regra de parc ferme, de modo que as configurações ficam praticamente bloqueadas desde a classificação até a corrida.

Esse regulamento também permanecerá em vigor nos novos fins de semana de sprint, com as folhas de configuração da suspensão e os componentes congelados assim que o carro deixar o pitlane após a classificação na sexta-feira.

Os ajustes nas regras são explícitos: quaisquer alterações feitas nas configurações antes do início da sprint significam que o carro deve largar do fim do grid para a corrida de sábado, bem como para o evento principal do domingo.

Quem também teve prejuízo na sprint é Logan Sargeant, da Williams. O piloto americano tinha feito o suficiente no SQ1 para passar para o segundo segmento de qualificação, com o 15º tempo mais rápido na nova sessão, mas bateu no muro na Curva 15 no final. O impacto com as barreiras na saída em declive danificou seu carro e arrancou o canto traseiro direito, mas Sargeant não sofreu ferimentos.

Mesmo com tempo considerável entre a classificação e a sprint, a Williams comunicou que não haverá tempo hábil para o conserto do carro.

