Sergio Pérez já começou os preparativos para integrar à sua nova casa na Fórmula 1, a Red Bull. O mexicano visitou as instalações da equipe em Milton Keynes e o passo a passo do passeio foi compartilhado nas redes sociais nesta terça (19).

O piloto garantiu a vaga com a equipe austríaca no final de 2020 após meses de espera de uma decisão da Red Bull, que estava dividida entre Alex Albon, Nico Hulkenberg e Pérez. O mexicano tinha contrato garantido até 2022 com a Racing Point / Aston Martin, mas o acordo foi dissolvido no meio do ano passado para abrir espaço para a chegada de Sebastian Vettel.

O anúncio oficial veio apenas após o final da temporada, com a Red Bull dando a Alex Albon todas as chances possíveis de garantir sua permanência. Mas a boa campanha de Pérez ao longo de 2020 foi difícil de ser ignorada, especialmente após a vitória no GP de Sakhir.

Durante a visita às instalações da vice-campeã de construtores de 2020, Pérez aproveitou para conhecer as áreas de trabalho, mas também para iniciar o processo de criação de seu assento, em preparação para a pré-temporada, que acontece em março no Bahrein.

Já que a F1 manterá boa parte dos carros de 2020 para 2021, uma medida que visa reduzir os gastos das equipes por conta do impacto causado pela pandemia da Covid-19, as equipes concordaram com a redução da pré-temporada para apenas três dias, metade do que foi em 2020.

Com isso, Pérez e outros estreantes (em equipes ou na F1) como Vettel, Sainz, Ricciardo, Alonso e Schumacher, terão apenas um dia e meio para se adaptarem ao novo carro. A Red Bull já confirmou que o modelo será chamado RB16B, já que manterá cerca de 60% do projeto original, com evoluções em aerodinâmica e um novo motor Honda.

A temporada está marcada para começar em 28 de março com o GP do Bahrein.

