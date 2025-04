Oscar Piastri, que já venceu quatro corridas na Fórmula 1 e é o atual vice-líder, falou sobre o porquê não demonstra muito suas emoções nos finais de semana.

"Já tive alguns momentos emocionais em minha carreira e, se essas emoções forem negativas, isso se refletirá de maneira ruim no desempenho. Manter-se calmo e relaxado é algo natural até certo ponto, mas também exige um esforço consciente."

Piastri, que exteriormente parece ter a mesma expressão quando vence uma corrida ou quando está fora da corrida, tornou-se uma figura popular em todo o paddock por seu estilo "descolado" e sua pilotagem bem-sucedida.

Mas o australiano, que venceu pela segunda vez na temporada no Bahrein, depois de conquistar a vitória em Suzuka, deixa claro que nem sempre está sem emoções por trás do capacete: "Eu disse que depois da China, se você pudesse ver meu rosto, estava muito animado."

Oscar Piastri, McLaren Foto: Bryn Lennon - Getty Images

Ele admitiu que nem sempre compartilha os sentimentos com a equipe no pitwall: "O rádio é um botão e você o usa quando acha que precisa. Há muito mais coisas acontecendo debaixo do capacete que você não vê. Mas é assim que eu encaro."

Os comentários de Piastri seguem um debate nas últimas semanas sobre como os pilotos de F1 demonstram suas emoções no paddock. A controvérsia começou com o acidente de Isack Hadjar, piloto estreante da Racing Bulls, em sua primeira corrida na Austrália.

Após o acidente, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, criticou duramente Hadjar, mas muitos pilotos, especialmente Lewis Hamilton, o apoiaram, defendendo a demonstração de emoção de Hadjar.

